Nach Führung in Rotenburg: Doppelschlag kostet Treubund den Lohn

In der letzten Woche bescherte Tim Morawetz den Lüneburgern einen späten Punkt, dieses Mal sorgte er mit einem platzierten Abschluss aus der zweiten Reihe zumindest für die frühe Führung (14.). Die Turner waren gut in der Begegnung, doch nach dem Seitenwechsel kippte das Geschehen zu Gunsten der Rotenburger.

Mit einem schnellen Doppelschlag nahm Bilal Trabelsi (59., 61.) den Gästen ihre Hoffnung auf Zählbares. Treubund blieb auch nach dem dritten Gegentor durch Alexander Arnhold bemüht (69.), blieb aber dieses Mal ohne Punkte. Mit Hagen/Uthlede (9.11.) und Scharmbeck-Pattensen/Ashausen (16.11.) haben die Lüneburger nun richtungweisende Spiele vor der Brust.