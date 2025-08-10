VfB Hallbergmoos gegen SV Dornach – Foto: Christian Riedel

Nach Führung: Bittere Pleite für den VfB Hallbergmoos Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Hallbergmoos SV Dornach

450 Minuten ist die Landesliga mittlerweile alt, und jegliche Euphorie beim VfB Hallbergmoos hat sich in Luft aufgelöst. Nach der 2:4 (2:1)-Niederlage gegen Aufsteiger Dornach ist die Stimmung am Tiefpunkt.

Hallbergmoos – Bei allem Respekt vor dem Gegner muss man feststellen, dass der SV Dornach nicht der Hauptgrund für die peinliche Heimpleite ist. Der Aufsteiger schien Mitte der ersten Hälfte, als der VfB komfortabel mit 2:0 führte, schon fast erledigt, wurde dann aber regelrecht zum Tore schießen eingeladen. Am Ende hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen müssen. Es ist aus VfB-Sicht zu befürchten, dass der Verein aus dem Münchner Osten in dieser Saison nicht noch einmal so leicht zu einem Auswärtsdreier kommt. Das Positive aus Hallbergmooser Sicht waren die ersten 20 Minuten. Schon in den ersten zehn Minuten hatte der VfB drei gute Möglichkeiten und Dornachs Keeper zwei gute Paraden. Die Tore waren überfällig, und sie fielen dann auch. Erst umkurvte Moritz Sassmann den Torwart (18.) und 120 Sekunden später netzte Publikumsliebling Tobi Krause per Kopf ein. Hallbergmoos führte 2:0 und auch bei 4:0 hätte sich keiner beschweren können.

VfB kassiert Wirkungstreffer nach einer knappen Stunde Anschließend kam das Hallbergmooser Torwart-Problem wieder zum Vorschein. Muck Riedmüller, der etatmäßige Keeper, fällt verletzungsbedingt noch einige Wochen aus. Sein Vertreter, der junge Tobias Heckl, faustete den Ball nach 29 Minuten im Anschluss an eine Flanke ins Getümmel. Diese Chance ließ sich Markus Buck nicht entgehen. Er erzielte den Anschlusstreffer. Fortan war der Hallbergmooser Keeper unsicher, und das ganze Gebilde des VfB fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der aktive, dominante Auftritt war zu Ende, die knappe Führung konnte man aber zumindest in die Pause retten.