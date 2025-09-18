Nach früher Führung und Ausgleich stark geantwortet Verlinkte Inhalte KK ER/Peg 5 Michelfeld Elbersberg

„Aufstiegskandidat“ setzt sich gegen „Abstiegskandidat“ relativ klar durch - ordentliche Zuschauerresonanz, überwiegend gut bespielbarer B-Platz, fabelhaftes Fußball-Flutlicht-Wetter (15 Grad, klar, sonnig) – letzte Saison am 11. Mai 4:3 für Michelfeld Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

6. Spieltag

Donnerstag, 18. September 2025, 18 Uhr:

ASV Michelfeld - TSV Elbersberg 4:1 (1:0)

Die Gastgeber (letzte Saison Dritter) traten zum Heimspiel Nummer Vier von Fünf in Folge (nach einem erfolgten Heimrechttausch mit dem Gegner wegen der Boden- und Lichtverhältnisse sowie Zuschauer-Service) mit 17 Mann an – vom Stamm fehlten drei Spieler (Markus Schäffner, Nicolas Christl und Devit Akdemir), Benedikt Schindler, Simon Zitzmann und Leon Haberberger begann für Devit Akdemir, Daniel Meier und Paul Gropp in der Startelf. Bei Elbersberg stand Tobias Grimme für den rotgesperrten Bastian Rudolf im Tor – Daniel Körber (am Vortag in der „Zweiten“ im Einsatz), Andreas Schauer (Handverletzung) und Chris Krellner waren nicht dabei.

Die Heimelf ging nach 1:08 Minuten zielstrebig durch einen wuchtigen 17-Meter-Schusa von Jannik Friedl in Front, konnte aber trotz Spielkontrolle aufgrund fehlendenden konsequenten Offensivdrang das zweite Tor nicht nachlegen (Simon Zitzmann konnte über die linke Seite eine gute Chance nicht nutzen, 38.). Der Gast war in den ersten 45 Minuten im Angriff harmlos, von den vermeintlich schnellen und torgefährlichen TSV-Offensivakteuren war keine nennenswerte Aktion zu sehen. Nach dem überraschenden Ausgleich durch den eingewechselten Arthur Hense (plötzlich halbrechts im Sechzehner frei und sofort einschießend, 49.) hatten die Gastgeber drei passende Reaktionen in Form von Toren parat. Auf Vorlage von Leon Haberberger schoss Simon Zitzmann schon zwei Minuten später im Sechzehner mit Ruhe am Ball flach ins Tor und der eingewechselte Stürmer Daniel Meier staubte jeweils auf Vorlage von Paul Gropp über die rechte Seite zum 3:1 und 4:1 ab – und in Minute 80 hätte es bei einer Doppelchance fast 5:1 gestanden. Fazit: Nach drei Siegen in Folge zu Hause gegen die aktuell drei Tabellenletzten der Liga haben sich die ehrgeizigen ASV-Kicker zunächst im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt – nun folgen weitere knifflige, interessante und sehenswerte Aufgaben (noch acht bis zur Winterpause). Für den TSV geht auch in der dritten Saison in Folge knallhart gegen den Abstieg beziehungsweise um den Klassenerhalt.