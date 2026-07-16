Nach früher Führung: Oberliga-Testspiel fällt Unwetter zum Opfer

Für Türkspor war der Abbruch in Öhringen ärgerlich, aber im Juli kein dramatischer Einschnitt. Gerade in dieser Phase zählt jede Spielminute, weil Abläufe, Belastung und personelle Eindrücke gesammelt werden müssen. Dass Neckarsulm gegen den Landesligisten früh in Führung ging, bleibt zumindest als kleiner Hinweis. Mehr ließ das Wetter nicht zu.

Der Auftakt eine Woche zuvor hatte deutlich mehr Aussagekraft. Beim 3:1 gegen den SSV Schwäbisch Hall zeigte die Mannschaft, dass sie nach der schwierigen vergangenen Oberliga-Saison einen stabileren Sommer anstrebt. Damals traf Pascal Sohm zur Führung, Mamadou Cellou Bah entschied die Partie mit zwei Toren nach der Pause. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss blieb Türkspor ruhig genug, um das Spiel wieder auf seine Seite zu ziehen. Genau solche Reaktionen sind wertvoll für ein Team, das in der neuen Saison früher Abstand zu den unteren Tabellenregionen gewinnen will.

Am Samstag wartet nun der FC Union Heilbronn. Der Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga bringt Schwung, regionale Nähe und sicher zusätzliche Motivation mit. Für Türkspor ist dieser Vergleich deshalb mehr als ein normaler Test gegen einen unterklassigen Gegner. Es geht darum, die eigene Rolle seriös anzunehmen, Tempo und Konzentration hochzuhalten und nach dem wetterbedingten Kurzauftritt in Öhringen wieder echte Spielpraxis zu sammeln.