Nach früher Führung kein Ertrag: Lorch unterliegt Nattheim

Trotz einer wahren Chanceninflation gelang es den Sportfreunden Lorch nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nach der frühen Führung durch Jonas Nietzer ließ die Mannschaft mehrere hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt, während Nattheim effizient konterte und eiskalt zuschlug.

Nach diesen frühen Toren entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Lorch hatte einige aussichtsreiche Gelegenheiten, doch die Gästeverteidigung und Torhüter Papadimas verhinderten weitere Treffer. In der 36. Minute gelang es Nattheim dann, das Spiel zu drehen: Jens Baamann traf mit einem Distanzschuss zum 2:1 für die Gäste, nachdem Lorch zwei individuelle Fehler im Aufbau begangen hatte.

Lorch startete furios in die Begegnung und setzte Nattheim mit hohem Pressing früh unter Druck. Bereits in der 5. Minute gelang Jonas Nietzer der Führungstreffer für die Gastgeber nach einem sehenswerten Angriff. Doch Nattheim ließ sich nicht lange bitten und reagierte blitzschnell: Tim Eichhorn glich nur vier Minuten später zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Sportfreunde den Druck und erspielten sich zahlreiche Großchancen. Stefan Weida, Kilian Kuntz, Marcel Lorenz und Manuel Nusser scheiterten in aussichtsreichen Positionen, entweder am stark haltenden Nattheimer Keeper oder an fehlender Präzision. Trotz einer offensiven Herangehensweise gelang es Lorch nicht, die kompakte Abwehr der Gäste zu durchbrechen.

In der Schlussphase versuchte Lorch noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch es war Nattheim, welches die Entscheidung herbeiführte. In der 88. Minute erzielte Patrick Brümmer das 3:1 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und die präzise Vorlage von Bernd Klein besiegelten den Auswärtssieg der TSG.

Die Sportfreunde Lorch präsentierten sich kämpferisch und hatten genug Möglichkeiten, das Spiel zumindest mit einem Punkt zu verlassen. Doch die mangelnde Effizienz vor dem Tor und einige defensive Unachtsamkeiten kosteten am Ende wertvolle Punkte. Nattheim zeigte sich hingegen abgeklärt und nutzte seine Gelegenheiten eiskalt.

Mit dieser Niederlage müssen die Sportfreunde weiter um wichtige Zähler im Abstiegskampf kämpfen, während Nattheim drei wertvolle Punkte für die eigene Mission sichern konnte.