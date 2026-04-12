Nach frühem Rückstand: Scharmbeck geht in Schneverdingen leer aus

Dem TV Jahn spielte ein frühes Tor von Jeremy Dubber in die Karten (8.). Anschließend gelang es den Scharmbeckern zwar aufmerksam zu verteidigen aber zu selten selbst für Gefahr zu sorgen. In den Schlussminuten nutzte Schneverdingen dann einen Strafstoß von Torjäger Micael Pinto Coelho, um die Partie vorzeitig zu entscheiden (85.).

Weil der zuletzt stark taumelnde MTV Treubund sein Auswärtsspiel bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf überraschend gewann, wächst der Rückstand auf das rettende Ufer auf acht Zähler an. Weil die Lüneburger und auch der TSV Etelsen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, braucht das Schlusslicht bei acht verbleibenden Spieltagen ein kleines Fußballwunder. Immerhin: Zwei dieser Partien sind gegen Treubund, wodurch sich SPA aus eigener Kraft an den direkten Konkurrenten heranarbeiten könnte.