Nach frühem Rückstand: Homberg verliert knapp gegen Monheim

Oberliga Niederrhein: Der VfB Homberg musste nach einem glücklichen Punkt in St. Tönis eine knappe 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Monheim hinnehmen. Dabei schockten die Gäste die Hausherren früh in der Partie und erhöhten noch in Hälfte Eins auf 2:0. Ein offensiv zu harmloser VfB kam zwar noch zum 1:2-Anschluss, allerdings nicht zum Ausgleich. Cheftrainer Stefan Janßen sprach über die Pleite seines Teams.

Früher Rückschlag

"Wir haben uns vorgenommen von Anfang an gierig zu sein, aggressiv in den Zweikämpfen zu sein, nichts zu zulassen - hat super geklappt bis zur zweiten Minute", sagte Janßen über den Anfang der Partie. Denn wenige Spielminuten nach dem Anpfiff kassierte sein Team den frühen 0:1-Rückstand. Den Treffer für die Gäste erzielte dabei Mohamed El Mouhouti. Tom Hirsch erhöhte dann Mitte der ersten Halbzeit auf 2:0 für den FC, ehe die Monheimer eine große Möglichkeit auf das 3:0 liegen ließen. "Haben sehr fahrlässig verteidigt, muss man klar sagen. Das ist uns dann noch zweimal gelungen, dass wir dann genauso fahrlässig verteidigt haben -beim 2:0 nämlich und beim möglichen 3:0", beschrieb der Cheftrainer das Abwehrverhalten seiner Mannschaft in der ersten Hälfte.

In der Folgezeit drückte sein Team dann auf den Anschluss und erzielte diesen in der 44. Minute durch Julian Bode. "Wir haben gedrückt in der Phase auf das 2:2, hat dann aber leider nicht gereicht", erzählte der 55-Jähirge. Somit ging es mit einem 1:2-Rückstand für die Homberger in die Halbzeitpause.