Nach frühem Rückschlag: Pipinsried schlägt den TSV Kottern

Starker Rückhalt – trotz Patzer: FCP-Torhüter Enrique Bösl will sich gegen die Kotterner Roland Fichtl und Achim Speiser durchsetzen. – Foto: bruno haelke

Den knapp 300 Zuschauern wurde am Freitag in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena einiges geboten. Einer der Protagonisten war der Pipinsrieder Stürmer Florian Gebert. Sein „Freitagabend-Erlebnis“ zeigt die komplette Achterbahnfahrt des FCP gegen die Allgäuer, die sich mit aller Macht gegen die Abstiegsrelegation wehren. Torschütze, Elfer heraus geholt, Gelb-Rote Karte eingefangen – es war also nahezu alles drin für den 25-jähigen Stürmer, der in jeder Partie Vollgas gibt.

Der FC Pipinsried ist augenscheinlich wieder in der Spur: Im zweiten Heimspiel in Serie schlug der Fußball-Bayernligist den TSV Kottern am Freitagabend verdient mit 4:1, auch wenn das Match zwischenzeitlich auf des Messers Schneide stand. Durch den Sieg hat sich der FCP auf Platz neun vorgearbeitet. Heimspiel Nummer drei in Serie folgt am morgigen Dienstag um 18 Uhr, es geht gegen den FC Sturm Hauzenberg.

Ein weiterer Protagonist war Keeper Enrique Bösl. Mit einigen sehenswerten Paraden bewahrte er den FCP vor weiteren Gegentreffern, doch in der 52. Minute hatte er sich beinahe verzockt. Ein Ball landete bei ihm, doch sofort aufheben mochte er ihn nicht. Kotterns Kapitän Matthias Jocham lief an, Bösl zockte weiter. Dann kam das, was kommen musste: Jocham bekam die Fußspitze an den Ball, als Bösl den Ball aufnehmen wollte. Der Ball trudelte ins Tor, der gute Schiedsrichter Max Riedel entschied zunächst auf Tor für Kottern.

Allerdings hatte sein Assistent Farras Fathi einen Einwand. Nach kurzer Besprechung nahm Riedel zum Entsetzen der Gäste das Tor zurück. Bösl hätte die Hände bereits am Ball gehabt, so die Entscheidung der Unparteiischen. „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn der Schiedsrichter das Tor gibt“, sagte FCP-Trainer Roman Langer. „Enrique weiß selbst, dass er da Mist gebaut hat. Aber, das ist sein Spiel, das wissen wir. Er ist ein sicherer Rückhalt für uns.“

Die Allgäuer standen zu Beginn der Partie tief, sie kamen immer wieder per Konter in die Nähe des Pipinsrieder Strafraums. Die 1:0-Führung des TSV entstand allerdings nach einem Eckball. In der 10. Minute landete ein verlängerte Ball beim völlig frei stehenden Tim Buchmann, der aus kürzester Distanz per Kopf traf.

Doch der FCP hatte schnell die passende Antwort. In der 12. Spielminute netzte Florian Gebert ein, und nur drei Minuten später wurde vom Kotterns Keeper Christoph Siebken gefoult. Fabian Benko ließ sich die Chance nicht entgehen – 2:1.

Jaroud Kanze trifft in Kotterns Drangphase

In einer Drangphase der Gäste war Kottern dem Ausgleich nahe, da gelang Jaroud Kanze per Konter das 3:1 (74.). „Von der 50. bis 70. Minute hätte das Spiel auch kippen können“, resümierte Langer. Umso mehr freute er sich für die Torschützen Jaroud Kanze und Benedikt Wiegert. „Ich hab‘ den beiden mitgegeben, dass sie auf die Chance lauern müssen, dass sich Räume auftun werden. Die beiden haben es sich, auch aufgrund ihrer Trainingsleistungen, verdient.“

Den zweiten Treffer von Wiegert in der 81. Minute bereitete der gut aufgelegte Fabian Benko mit einem tollen Sololauf quer durch die Allgäuer Abwehr vor. Zum Abschluss passte er völlig uneigennützig auf Wiegert, der dankend zum Endergebnis einschob.