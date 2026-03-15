Nach frühem Rot ist Vichttal nicht mehr zu bremsen Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal spielt ab der zweiten Minute mit einem Mann mehr und gewinnt gegen den FC Pesch mit 8:0 (5:0) von Elmar Brandt · Heute, 20:54 Uhr · 0 Leser

Zweifacher Torschütze beim 8:0: Niklas Valerius (dunkelblaues Trikot) vom VfL Vichttal hätte gegen den FC Pesch noch öfter treffen können. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Vor dem Spiel hatte niemand gewettet, dass der VfL Vichttal in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Schlusslicht FC Pesch nicht gewinnen würde. Als das Spiel zwei Minuten alt und der Gästetorhüter mit Rot vom Platz gestellt war, durften alle Zuschauer am Dörenberg mit einem Kantersieg rechnen, der es mit 8:0 (5:0) dann auch wurde.

Der FC Pesch, mit fünf Punkten abgeschlagener Tabellenletzter, hatte auf der Anreise offenbar Mut getankt. Denn der erste Abschluss gehörte ihnen, ging jedoch nicht aufs Tor. Gleich danach zeigte Torwart Christian Tok, dass er mit viel, nein, mit sehr viel Selbstvertrauen nach Vicht gekommen war. Ein gutes Stück vor dem Sechzehner nahm er einen Rückpass lässig an und startete direkt ein Dribbling, dass der anlaufende Henrik Artz unterband. Artz gewann den Ball und machte sich auf, Tok bremste ihn mit unsauberen Mitteln. Der Schiedsrichter stellte ihn daraufhin vom Platz. Sicherlich eine harte Entscheidung. Für Tok kam Mertcan Akar ins Tor, der sich in der Folge trotz der acht Gegentreffer mehrfach auszeichnete. Jesse Okoye musste als Feldspieler gehen; die Vichttaler hatten nun einen Mann mehr. Heute, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Pesch Pesch 8 0 Diesen Vorteil nutzte die Mannschaft von Andi Avramovic, in der Yassine Ali Gnondi und Sinan Ak für Marwin Ailiesei und Bismark Quayson in die Startelf gerutscht waren, aus. „Natürlich hat es uns in die Karten gespielt, dass der gegnerische Torwart sich in der zweiten Minute die Rote Karte fängt“, sagte der Coach der Vichttaler nach dem Spiel. „Wir haben aber auch die entsprechende Effektivität gehabt.“ Der FC Pesch zeigte eine gute Spielanlage, aber die Vichttaler nutzten den ihnen zur Verfügung stehenden Raum. Nach Vorarbeit von Sinan Ak eröffnete Niklas Valerius in der zwölften Minute den Torreigen. In der 26. Minute erhöhte Henrik Artz per Kopf nach Ballgewinn von Max Peters und Flanke von Canel Cetin auf 2:0. Zuvor hatte der VfL einige gute Chancen liegengelassen.