Nach frühem Rot ist Vichttal nicht mehr zu bremsen

Vor dem Spiel hatte niemand gewettet, dass der VfL Vichttal in der Fußball-Mittelrheinliga gegen Schlusslicht FC Pesch nicht gewinnen würde. Als das Spiel zwei Minuten alt und der Gästetorhüter mit Rot vom Platz gestellt war, durften alle Zuschauer am Dörenberg mit einem Kantersieg rechnen, der es mit 8:0 (5:0) dann auch wurde.
Der FC Pesch, mit fünf Punkten abgeschlagener Tabellenletzter, hatte auf der Anreise offenbar Mut getankt. Denn der erste Abschluss gehörte ihnen, ging jedoch nicht aufs Tor. Gleich danach zeigte Torwart Christian Tok, dass er mit viel, nein, mit sehr viel Selbstvertrauen nach Vicht gekommen war. Ein gutes Stück vor dem Sechzehner nahm er einen Rückpass lässig an und startete direkt ein Dribbling, dass der anlaufende Henrik Artz unterband. Artz gewann den Ball und machte sich auf, Tok bremste ihn mit unsauberen Mitteln. Der Schiedsrichter stellte ihn daraufhin vom Platz. Sicherlich eine harte Entscheidung. Für Tok kam Mertcan Akar ins Tor, der sich in der Folge trotz der acht Gegentreffer mehrfach auszeichnete. Jesse Okoye musste als Feldspieler gehen; die Vichttaler hatten nun einen Mann mehr.
Diesen Vorteil nutzte die Mannschaft von Andi Avramovic, in der Yassine Ali Gnondi und Sinan Ak für Marwin Ailiesei und Bismark Quayson in die Startelf gerutscht waren, aus. „Natürlich hat es uns in die Karten gespielt, dass der gegnerische Torwart sich in der zweiten Minute die Rote Karte fängt“, sagte der Coach der Vichttaler nach dem Spiel. „Wir haben aber auch die entsprechende Effektivität gehabt.“ Der FC Pesch zeigte eine gute Spielanlage, aber die Vichttaler nutzten den ihnen zur Verfügung stehenden Raum. Nach Vorarbeit von Sinan Ak eröffnete Niklas Valerius in der zwölften Minute den Torreigen. In der 26. Minute erhöhte Henrik Artz per Kopf nach Ballgewinn von Max Peters und Flanke von Canel Cetin auf 2:0. Zuvor hatte der VfL einige gute Chancen liegengelassen.
Eine sehr schöne Kombination mit Niklas Valerius schloss Max Peters in der 34. Minute zum 3:0 ab. Sechs Minuten später erzielte Ali Gnondi nach einer erneuten Cetin-Flanke das 4:0. Den Pausenstand besorgte Sinan Ak (45.+2) nach schönem Angriff über Jan-Henrik Rother und Henrik Artz.
In der Halbzeitpause tauschte Avramovic drei Spieler, „obwohl ich ja eigentlich nicht der frühe Wechsler bin“, so der Coach nach der Partie. Janes Pollmann, Jason Seke und Luan Braun bekamen eine ganze Halbzeit Spielpraxis. „Wir haben das Grundprinzip, dass wir jeden, der sich das verdient, belohnen wollen. Und die Jungs waren jetzt mal dran“, sagte Avramovic.
Der Sturmlauf des VfL Vichttal ging im zweiten Durchgang weiter, allerdings nutzten die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten nicht. Mit einem gefühlvollen Heber traf Kapitän Jan-Henrik Rother (50.). Niklas Valerius netzte nach einem Abpraller vom Torwart ein zweites Mal ein (56.). Den den letzten Treffer besorgte Quayson in der 79. Minute nach Vorlage von Valerius. Der FC Pesch kämpfte bis zum Schluss für den Ehrentreffer, den Vichttals Torhüter Frederik Said mit zwei Großtaten kurz vor Schluss jedoch zu verhindern wusste.
Weitere Ergebnisse:
Wegberg-Beeck – Bornheim 4:0: 1:0 Kleefisch (5.), 2:0 Bini (56.), 3:0 Braun (63.), 4:0 Brasnic (71.)
Hennef – 1. FC Düren 1:0: 1:0 Mahessa (54.)
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