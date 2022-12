Nach Frauen-Landesligaspiel: Videos aus Duschräumen aufgetaucht Niederträchtige Tat nach Spiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems

Im letzten Heimspiel der ersten Frauenmannschaft der FSG Twist gab es gegen den DJK-SV Bunnen nichts zu holen. Bei regnerischen Wetter mussten die Gastgeberinnen jedoch bereits nach zwölf Minuten einem Rückstand hinterherlaufen, ehe nach 26 Minuten Jule Düker mit ihrem zweiten Treffer den Pausenstand besorgte.

Nach Wiederanpfiff waren die Hausherrinnen bemüht, doch nach dem 0:3 durch Marie Moorkampf (52.) riss Bunnen das Spiel wieder an sich. Die Tore von Carla Schmidt (61. und 78. Minute) sowie Jessica Müller (70.) bedeuteten am Ende eine 0:6-Heimpleite.

"Fassungslos über solch eine niederträchtige Tat"

Der eigentliche Schock kam aber erst mit ein paar Tagen Verzögerung! Wie der Verein am Donnerstag auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gab, wurden am späten Sonntagnachmittag im Anschluss an das Spiel von bislang unbekannten Tätern oder Täterinnen Videoaufnahmen in den Dusch- und Umkleideräumen gemacht.