Nach Frankfurt ist vor Essingen: SG Sonnenhof auswärts gefordert

Die Stimme

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Es macht momentan sehr viel Spaß, den Jungs beim Fußball spielen zuzuschauen. Qualität und Mentalität bringen wir derzeit immer auf den Platz. Das wird auch jetzt am kommenden Samstag auswärts zu Gast beim TSV Essingen wieder enorm wichtig sein. Dort erwartet uns eine mannorientierte, körperbetonte sowie erfahrene Mannschaft. Diese englische Woche – welche wir natürlich alle maximal genossen haben – wollen wir nun aber auch erfolgreich zu Ende bringen.“

Die Personalsituation

Fraglich für das Auswärtsspiel am Samstag zu Gast in Essingen sind nach jetzigem Stand Antonis Aidonis und Fabian Eisele (Beide angeschlagen).

Der Gegner

Aktuell belegt der TSV Essingen mit 27 Punkten aus den bisherigen 23 Saisonspielen den 13. Tabellenplatz in der Oberliga BW. Dabei erwischte das Team von Coach Simon Köpf zunächst einen extrem schwachen Saisonstart und belegte nach acht Spieltagen mit null Zählern abgeschlagen den letzten Tabellenplatz. Umso beachtlicher ist das Comeback, welches der TSV seitdem hinlegte: Die Essinger sammelten aus den folgenden acht Partien beachtliche 24 Punkte und mischen seitdem wieder voll mit im Kampf um den Klassenverbleib in der höchsten Fußball-Spielklasse Baden-Württembergs. Ins neue Pflichtspieljahr 2025 startete der Meister der Verbandsliga Württemberg 2023 mit einem fulminanten 6:0-Heimsieg gegen die Zweitvertretung des FC 08 Villingen. Anschließend mussten sich die Blau-Weißen jedoch beim VfR Aalen (0:2), gegen den FSV Hollenbach (0:4) sowie bei der TSG Balingen (1:5) geschlagen geben. Bislang trafen der TSV Essingen und die SG Sonnenhof Großaspach in vier Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die Aspacher, die zwei Duelle jeweils für sich entscheiden konnten. Einmal siegte Essingen, ein weiteres Duell endete Unentschieden. Geleitet wird die Begegnung am Samstag von Schiedsrichter Koray Aydin (21, Fortuna Ballendorf) und seinen beiden Assistenten Felix Ofner und Marcel Kutschker.

Rund um die Partie

Auch am Samstag informiert die SG wie gewohnt auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es am Spieltag an der Tageskasse.