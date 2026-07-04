Nach Frankfurt-Einspruch: Das ist der Stand beim 1. FC Lok Stendal

– Foto: Laura Bornemann

Nach dem Einspruch des 1. FC Frankfurt/Oder geriet am Sonnabend zwangsläufig auch der 1. FC Lok Stendal mit in den Fokus. Immerhin hatten die Altmärker bei der Staffeleinteilung des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) am Montag von ihrem überraschenden Wechsel aus der Süd- in die Nord-Staffel der Oberliga erfahren. Genau in dieser wollen auch die Frankfurter nachträglich eingegliedert werden.

"Der Verein beantragt, entsprechend der regionalen Zuordnung wieder der Oberliga Nord zugewiesen zu werden", hieß es in einem Statement des Vorstandes, das der Aufsteiger aus Brandenburg am späten Freitagabend - wenige Stunden vor dem Staffeltag des NOFV - über seine Kanäle verbreitet hatte. Begründet hatten die Frankfurter ihren Wechselwunsch mit "erheblichen organisatorischen, wirtschaftlichen und fanbezogenen Folgen".

Kein Kontakt zwischen Lok Stendal und dem 1. FC Frankfurt/Oder

Als derjenige Vertreter, der erst in diesem Sommer aus der Süd- und in die Nord-Staffel wechselt, wäre dann der 1. FC Lok Stendal wohl der erste potentielle Tauschkandidat gewesen. Artem Sikulski, der Sportliche Leiter der Stendaler, schiebt aber sämtlichen Spekulationen einen Riegel vor. "Wir akzeptieren die Verbandsentscheidung und bereiten uns seit Montag auf die Oberliga Nord vor", erklärt Sikulski gegenüber FuPa.