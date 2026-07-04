Nach Frankfurt-Einspruch: Das ist der Stand beim 1. FC Lok Stendal

Nach dem Einspruch des 1. FC Frankfurt/Oder geriet am Sonnabend zwangsläufig auch der 1. FC Lok Stendal mit in den Fokus. Immerhin hatten die Altmärker bei der Staffeleinteilung des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) am Montag von ihrem überraschenden Wechsel aus der Süd- in die Nord-Staffel der Oberliga erfahren. Genau in dieser wollen auch die Frankfurter nachträglich eingegliedert werden.
"Der Verein beantragt, entsprechend der regionalen Zuordnung wieder der Oberliga Nord zugewiesen zu werden", hieß es in einem Statement des Vorstandes, das der Aufsteiger aus Brandenburg am späten Freitagabend - wenige Stunden vor dem Staffeltag des NOFV - über seine Kanäle verbreitet hatte. Begründet hatten die Frankfurter ihren Wechselwunsch mit "erheblichen organisatorischen, wirtschaftlichen und fanbezogenen Folgen".
Als derjenige Vertreter, der erst in diesem Sommer aus der Süd- und in die Nord-Staffel wechselt, wäre dann der 1. FC Lok Stendal wohl der erste potentielle Tauschkandidat gewesen. Artem Sikulski, der Sportliche Leiter der Stendaler, schiebt aber sämtlichen Spekulationen einen Riegel vor. "Wir akzeptieren die Verbandsentscheidung und bereiten uns seit Montag auf die Oberliga Nord vor", erklärt Sikulski gegenüber FuPa.
Heißt: Einem Staffel-Tausch mit dem 1. FC Frankfurt/Oder würden die Stendaler nicht zustimmen. Einen Kontakt zwischen beiden Vereinen bezüglich eines Wechsels hätte es aber auch überhaupt nicht gegeben. "Wir können ihre Situation verstehen, weil wir im vergangenen Sommer als Aufsteiger vor genau denselben Herausforderungen standen", sagt Sikulski. "Wenn man sich das wieder vor Augen führt, können wir uns noch einmal beim Vorstand und bei all den Unterstützern bedanken, dass wir das damals als Verein so kurzfristig hinbekommen haben."