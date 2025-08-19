Fans überschreiten Linie. – Foto: Markus Verwimp

Nach Foul: Rassistische Anfeindungen gegen Kelsey Owusu RWE-Vorstand Alexander Rang: „Als Verein stehen wir klar an der Seite unseres Spielers und werden uns weiterhin mit aller Kraft gegen Rassismus einsetzen."

Beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:1) am Montagabend im Stadion an der Hafenstraße kam es kurz vor Spielende zu einer unschönen Szene: Unser RWE-Spieler Kelsey Owusu beging ein hartes Foul an BVB-Profi Yan Couto, der sich dabei verletzte. Diese Aktion war unnötig und ist Ausdruck von Übermotivation in einer intensiven Schlussphase des Spiels.

Gestern, 20:45 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen Borussia Dortmund Bor.Dortmund 0 1 Wir möchten an dieser Stelle klarstellen: Wir alle bei Rot-Weiss Essen bedauern dieses Foul und wünschen Yan Couto eine schnelle Genesung. Dass er laut Informationen von Dienstagnachmittag lediglich eine Knieprellung erlitt, freut uns. Wichtig auch: Kelsey Owusu hat sich sowohl auf dem Platz als auch später in der Gästekabine bei Yan Couto persönlich für sein Foul entschuldigt.

Gleichzeitig stellen wir fest: Was im Nachgang des Spiels in den Sozialen Medien passiert ist, überschreitet jede Grenze. Kelsey Owusu ist Teil unserer Mannschaft und unseres Vereins. Er hat in dieser Szene einen Fehler gemacht, aber er ist weder ein unfairer Spieler noch darf er Ziel von Hass und Hetze werden. Besonders die rassistischen Anfeindungen, die er am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag in den Sozialen Medien ertragen musste, sind absolut inakzeptabel. Rot-Weiss Essen hat eine klare Haltung: Rassismus hat weder auf dem Fußballplatz noch in unserer Gesellschaft einen Platz. Wenn ein Spieler aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt wird, ist nicht er der Täter – sondern das Opfer. Wir werden uns als Verein schützend vor unsere Spieler stellen und jede Form von Diskriminierung entschieden verurteilen.