Nach Fortuna-Abstieg: DSC 99 gewinnt Entscheidungsspiel um Pokal

Jubel beim DSC 99. – Foto: Christian Haas

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga hat auch auf Verbandsebene Folgen. Weil die Fortuna als Drittligist automatisch für den Niederrheinpokal gesetzt ist, musste im Kreis Düsseldorf noch ein zusätzlicher Teilnehmer ausgespielt werden. Dieses Entscheidungsspiel hat nun DSC 99 Düsseldorf für sich entschieden.

Der DSC erwischte zunächst den besseren Verlauf. Richard Marliani brachte die Gastgeber nach 29 Minuten mit 1:0 in Führung. Lange sah es danach so aus, als könne dieser Treffer eine wichtige Grundlage für den Erfolg werden, doch Hilden arbeitete sich zurück in die Partie. Niklas Strunz erzielte in der 68. Minute den Ausgleich.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Walbröhl gewann gegen Hilden 05/06 mit 3:2 nach Verlängerung und komplettiert damit das Düsseldorfer Trio für den Niederrheinpokal. Neben dem DSC sind auch Lohausener SV und FC Kosova Düsseldorf qualifiziert. Für Hilden 05/06 war es dagegen ein bitterer Abend. Der A-Ligist stand kurz vor dem Sieg, musste in der Nachspielzeit aber den Ausgleich hinnehmen und verlor die Partie spät in der Verlängerung.

In der Schlussphase wurde es dramatisch. Jan Hallmann brachte Hilden in der 90. Minute mit 2:1 in Führung, womit die Gäste schon ganz nah am Niederrheinpokal-Ticket waren. Doch der DSC antwortete tief in der Nachspielzeit: Onurcan Baysal traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und rettete seine Mannschaft in die Verlängerung.

Dort blieb die Partie bis kurz vor Schluss offen. Erst in der 118. Minute fiel die Entscheidung, als Florian Gnida zum 3:2 für DSC 99 Düsseldorf traf. Damit drehte der Bezirksligist das Spiel nach dem späten Rückstand noch einmal und sicherte sich den letzten Düsseldorfer Startplatz im Verbandspokal.

DSC 99 komplettiert das Düsseldorfer Trio

Durch den Erfolg steht fest: DSC 99 Düsseldorf ist in der kommenden Saison im Niederrheinpokal dabei. Für den Klub ist das nicht nur sportlich ein wertvoller Erfolg, sondern auch eine besondere Bühne. Im Verbandspokal warten attraktive Lose, mögliche Duelle mit höherklassigen Gegnern und die Chance, sich über den eigenen Kreis hinaus zu präsentieren.

Dass der Weg dorthin ausgerechnet über ein Entscheidungsspiel führte, hängt unmittelbar mit der besonderen Konstellation rund um Fortuna Düsseldorf zusammen. Der Abstieg der Profis in die 3. Liga hat Fortuna automatisch in den Niederrheinpokal gebracht - und dadurch im Kreispokal Düsseldorf eine zusätzliche Klärung notwendig gemacht.

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