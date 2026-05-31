Nach Flaschenwurf in Altenessen: AL-ARZ meldet sich zu Wort

AL-ARZ versammelte sich präsent hinter der Trainerbank von Altenessen. – Foto: Markus Becker

Nach den turbulenten Ereignissen rund um das abgebrochene Kreisliga-A-Spiel zwischen den Sportfreunden Altenessen und dem SC Türkiyemspor Essen hat sich nun auch AL-ARZ Libanon öffentlich geäußert. Der Verein reagiert damit auf die Vorwürfe, die seit dem Flaschenwurf gegen Türkiyemspor-Trainer Hasan Fidan im Raum stehen.

Zugleich richtet AL-ARZ persönliche Worte an Hasan Fidan: "Wir möchten dem betroffenen Trainer unser Bedauern ausdrücken und wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung." Gleichzeitig macht der Klub deutlich, dass er sich selbst nicht in der Verantwortung für die Geschehnisse sieht.

Dabei schlägt AL-ARZ zunächst versöhnliche Töne an. "Sollte sich dieser Vorfall bestätigt haben, distanzieren wir uns ausdrücklich von einem solchen Verhalten", heißt es in der Stellungnahme. Weiter betont der Verein: "Gewalt, Unsportlichkeit und respektloses Verhalten haben in unserem Verein keinen Platz."

"Der Vorfall soll sich nach unserem Kenntnisstand nicht durch Personen ereignet haben, die im Rahmen einer offiziellen Vereinsaufgabe gehandelt haben", schreibt AL-ARZ. Weiter heißt es: "Als Verein tragen wir Verantwortung für das Geschehen auf unserer Heimanlage und bei unseren offiziellen Veranstaltungen. Wir können jedoch nicht kontrollieren, welche Personen privat andere Spiele besuchen oder wie sie sich außerhalb des Vereinsbetriebs verhalten."

Dennoch kündigt AL-ARZ Konsequenzen an, falls sich eine Beteiligung eigener Mitglieder nachweisen lässt. "Sollte sich herausstellen, dass ein Spieler unseres Vereins an diesem Vorfall beteiligt war, werden wir selbstverständlich entsprechende Maßnahmen ergreifen", erklärt der Verein. Ein solches Verhalten sei "rufschädigend für unseren Verein" und werde Konsequenzen für die betreffende Person nach sich ziehen.

Scharfe Kritik an Kommentaren in den sozialen Medien

Einen großen Teil des Statements widmet AL-ARZ den Reaktionen in den sozialen Medien. Dort seien beleidigende und fremdenfeindliche Kommentare gegen den Verein und seine Mitglieder veröffentlicht worden. "Wir verurteilen die zahlreichen Beleidigungen, Drohungen und fremdenfeindlichen Äußerungen, die seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen unseren Verein und unsere Mitglieder in den sozialen Netzwerken verbreitet werden", heißt es.

Besonders deutlich wird der Verein bei pauschalen Angriffen gegen Menschen mit libanesischen Wurzeln. "Es ist nicht akzeptabel, einen gesamten Verein, seine Mitglieder oder Menschen aufgrund ihrer Herkunft pauschal zu verurteilen." Gegen entsprechende Verfasser will der Verein nach eigenen Angaben rechtlich vorgehen.

Abschließend ruft AL-ARZ dazu auf, die laufende Aufarbeitung der Geschehnisse abzuwarten. "Wir appellieren an alle Beteiligten, den Sachverhalt sachlich zu betrachten und die Ermittlungen beziehungsweise die Aufklärung des Vorfalls abzuwarten", schreibt der Verein. Einzelne Vorwürfe dürften nicht dazu führen, "dass ein gesamter Verein unter Generalverdacht gestellt oder beleidigt wird". Die endgültige Aufarbeitung des Vorfalls und die Frage nach möglichen Konsequenzen dürften die zuständigen Instanzen noch einige Zeit beschäftigen.