Nach Fehlstart: SG Starnberg/Söcking ist plötzlich das Team der Stunde

Keeper Luis Gläske steht vorerst nicht mehr zur Verfügung. – Foto: Starnberg/Söcking

Bis dahin war es jedoch ein weiter Weg für die Starnberger, besonders der komplett missratene Saisonstart fiel lange negativ ins Gewicht. Die ersten fünf Partien gingen allesamt verloren – obwohl der Aufsteiger im Vorfeld viel Euphorie versprüht und eine hervorragende Vorbereitung absolviert hatte. Mit Radek Biernat hatte ein ambitionierter Chefcoach aus den eigenen Reihen übernommen, der die spielerische Entwicklung weiter vorantreiben und den balldominanten Stil optimieren sollte. Um den jungen, talentierten Kader weiter zu verstärken, hatte die SG außerdem Starnberg-Urgestein Dominik Schäffler vom TSV Gilching zurückgeholt. „In der Vorbereitung hat direkt alles gepasst. Die Testspiele liefen richtig gut, teilweise haben wir Kreisligisten dominiert. Vielleicht hat uns das ein bisschen geblendet“, sagt Grießhammer im Rückblick.

Als Mannschaft der Stunde in der Kreisklasse 3 haben sich die Fußballer der SG Starnberg/Söcking im Spätherbst in die Winterpause verabschiedet. Acht Spiele am Stück blieb die Spielgemeinschaft zum Ende hin ungeschlagen. Bis zum 1:1 zum Jahresabschluss gegen die SG Wielenbach/Pähl hatte sogar eine Siegesserie von sieben Dreiern in Folge zu Buche gestanden. „Den achten Sieg hätten wir gerne auch noch mitgenommen. Das wäre auch verdient gewesen“, sagt Co-Trainer Sascha Grießhammer. Die Ausgangslage vor dem Wiederauftakt Anfang März hätte sich also noch besser gestalten können als Tabellenplatz vier.

Der unglaubliche Fehlstart war jedoch in erster Linie auf ein Problem zurückzuführen: plötzliche Personalsorgen. Etliche Leistungsträger waren im August im Urlaub, verletzungsbedingte Ausfälle kamen hinzu. „Das war natürlich eine Katastrophe, wir haben die Spiele verschenkt. Teilweise standen 50-Jährige auf dem Platz oder Spieler, die seit Jahren nicht mehr da waren“, erinnert sich Grießhammer und stellt klar: „In dieser Form wird uns das sicher nicht noch mal passieren.“ Mit der Rückkehr der sportlichen Säulen veränderten sich schlagartig die Resultate. Den Negativlauf beendete die SG mit einem 5:1 über den damaligen Tabellenzweiten aus Antdorf, eine Woche später folgte der 4:1-Sieg bei Spitzenreiter Raisting II. „Da kann man nicht von Glück sprechen. Die Mannschaft verfügt über viel Talent und Qualität“, sagt Grießhammer, der mit der Entwicklung im Anschluss sehr zufrieden ist: „Die Jungs haben große Sprünge gemacht. Vor allem haben sie begriffen, dass Herrenfußball kein Jugendfußball ist.“

Der „Starnberger Weg“ scheint sich auszuzahlen, die Spielgemeinschaft setzt vorrangig auf hochveranlagte Kräfte aus dem eigenen Nachwuchs. So gelang heuer etwa dem 19-jährigen Toptorjäger Vincent Nitsch (elf Treffer) der Durchbruch. Weitere Spieler sollen bald folgen, daher gab es im Winter keine externen Neuzugänge. „Wir wollen unseren Weg weiter bestreiten und in der Rückrunde den einen oder anderen Jugendspieler hochziehen“, sagt Grießhammer. Sicher eine tragende Rolle spielen soll Keeper Luis Horn (18 Jahre), nachdem Luis Gläske studiumsbedingt nicht dabei ist. „Er ist ein sehr talentierter Torwart, der vor allem auch stark am Ball ist. Das ist wichtig für unser dominantes Spiel“, so der Co-Trainer. Das Wort Aufstieg will man in Starnberg trotz aller fußballerischer Qualität nicht in den Mund nehmen. „Oben mitspielen“ sei bei Betrachtung der Tabellensituation aber sicher die Devise, meint Grießhammer.