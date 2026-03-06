Nach Fehlstart: Schalding fordert Junglöwen - Sturm geht auf Reisen

Wiedergutmachung ist angesagt beim SVS! Die Schaldinger legten in Ismaning einen völlig verkorksten Start hin. Nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit lagen die Grün-Weißen schon hoffnungslos mit 0:3 im Hintertreffen. Am Ende fuhr Ismaning einen verdienten 4:1-Sieg ein. Jetzt kommen die Junglöwen als Tabellenführer an den Reuthinger Weg. Vielleicht genau das richtige Kaliber, um den verpatzten Auftakt vergessen zu lassen? Cheftrainer Stefan Köck bläut seinem Team, vor dem Hintergrund der ganz schwachen ersten halben Stunde in Ismaning, ein: "Wir müssen sowohl beim individuellen Verhalten als auch beim Verhalten als Mannschaft wieder von Beginn an an unser Maximum kommen. Ansonsten ist es egal, gegen wen du in der Bayernliga spielst, so kannst du kein Spiel gewinnen. Das hat nichts mit Bayernliga-Niveau zu tun. Freilich, mit den Löwen kommt ein starker Gegner zu uns. Sie stehen zu Recht ganz oben und aus dem Kader haben es zuletzt auch immer wieder Akteure zu den Profis geschafft. Aber wir sind gut beraten, zunächst den Fokus voll und ganz auf unsere Leistung zu richten. Die muss passen, dann können wir auf den Gegner schauen."

Personalien SV Schalding-Heining: Timm Steiner, der vergangene Woche aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig passen, ist wieder mit dabei. Ansonsten fallen weiterhin Daniel Zillner, Simon Dorfner, Elion Haxhosaj und Sebastian Sommer aus.