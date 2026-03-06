Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Nach Fehlstart: Schalding fordert Junglöwen - Sturm geht auf Reisen
Samstag - 23. Spieltag: SVS empfängt zum Highlight-Heimspiel die Profireserve des TSV 1860 München +++ Hauzenberg will beim Tabellenvierten in Deisenhofen überraschen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
Es war ein gebrauchter Auftakt in Ismaning für die Schaldinger um Patrick Drofa (li.) und Maxi Moser. Gegen die Junglöwen ist Wiedergutmachung angesagt! – Foto: Sven Leifer
Für die beiden niederbayerischen Vertreter SV Schalding-Heining und FC Sturm Hauzenberg geht`s am morgigen Samstag weiter in der Bayernliga Süd. Ein Highlight-Heimspiel wartet auf den SVS, wenn die Profireserve des TSV 1860 München ihre Visitenkarte am Reuthinger Weg abgibt (Anpfiff 14 Uhr). Der Sturm reist in den Münchner Süden zum Tabellenvierten FC Deisenhofen (Anpfiff ebenfalls um 14 Uhr).
Wiedergutmachung ist angesagt beim SVS! Die Schaldinger legten in Ismaning einen völlig verkorksten Start hin. Nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit lagen die Grün-Weißen schon hoffnungslos mit 0:3 im Hintertreffen. Am Ende fuhr Ismaning einen verdienten 4:1-Sieg ein. Jetzt kommen die Junglöwen als Tabellenführer an den Reuthinger Weg. Vielleicht genau das richtige Kaliber, um den verpatzten Auftakt vergessen zu lassen? Cheftrainer Stefan Köck bläut seinem Team, vor dem Hintergrund der ganz schwachen ersten halben Stunde in Ismaning, ein: "Wir müssen sowohl beim individuellen Verhalten als auch beim Verhalten als Mannschaft wieder von Beginn an an unser Maximum kommen. Ansonsten ist es egal, gegen wen du in der Bayernliga spielst, so kannst du kein Spiel gewinnen. Das hat nichts mit Bayernliga-Niveau zu tun. Freilich, mit den Löwen kommt ein starker Gegner zu uns. Sie stehen zu Recht ganz oben und aus dem Kader haben es zuletzt auch immer wieder Akteure zu den Profis geschafft. Aber wir sind gut beraten, zunächst den Fokus voll und ganz auf unsere Leistung zu richten. Die muss passen, dann können wir auf den Gegner schauen."
Personalien SV Schalding-Heining: Timm Steiner, der vergangene Woche aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig passen, ist wieder mit dabei. Ansonsten fallen weiterhin Daniel Zillner, Simon Dorfner, Elion Haxhosaj und Sebastian Sommer aus.
Kann Hauzenberg nach dem Auftaktsieg nachlegen? – Foto: Robert Geisler
Der Auftaktsieg im Kellerduell gegen Türkgücü München war extrem wichtig - tabellarisch wie psychologisch. Die Erleichterung unterm Staffelberg war mit Händen zu greifen. Zu Gast beim FC Deisenhofen sind die Hauzenberger nun klarer Außenseiter. Die Vorzeichen für einen Überraschungserfolg stehen allerdings nicht besonders gut, wie Trainer Dominik Schwarz erläutert: "Wir hatten leider eine schwierige Woche, das muss man so sagen. Kranheitsbedingt hatten wir einige Ausfälle zu verzeichnen. Zudem werden uns in Deisenhofen mit Manuel Mader und Nico Wipplinger zwei Akteure aus beruflichen Gründen fehlen. Zumindest konnten wir am gestrigen Donnerstag in Büchlberg zum ersten Mal auf Naturrasen trainieren. Wir nehmen die Underdog-Rolle an, wollen Deisenhofen ärgern und zumindest einen Punkt mitnehmen."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Positive Signale gibt`s von Stammtorhüter und Kapitän Christoph Obermüller. Der 27-Jährige sollte in Deisenhofen wieder zwischen den Pfosten stehen können. Ersatzmann Stefan Schulz hat sich vergangene Woche gegen Türkgücü München einen Innenbandriss zugezogen. Philipp Michl, Schütze des goldenen Treffers gegen Türkgücü, ist angeschlagen, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Genauso wie bei Luca Canales und Fabian Gastinger, die sich mit einer Grippe herumplagen. Die langzeitverletzten Johannes Stingl, Moritz Gerhartinger und Anton Hobelsberger sind weiterhin außen vor.