Nach Fehlstart: RWO-Kapitän Klaß zieht Schlüsse aus den Auftaktpleiten

Kein einziger Treffer ist dem Vorjahres-Vierten Rot-Weiß Oberhausen zum Auftakt in die neue Regionalliga West-Spielzeit geglückt. Während die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Gunkel im Auftaktspiel gegen den FC Gütersloh folgerichtig mit 0:2 das Nachsehen hatte, verlief die Begegnung mit der U21 von Fortuna Düsseldorf wesentlich besser für die Rot-Weißen. Dennoch geht die RWO schlussendlich erneut leer aus. Kapitän Nico Klaß hadert im Gespräch mit dem RevierSport allen voran mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft und setzt eine klare Zielvorgabe für die anstehende Begegnung gegen den Bonner SC.

Gegen die Profi-Reserve aus Düsseldorf zeigten die Rot-Weißen Oberhausener eine geschlossene Mannschaftsleistung, erarbeiteten sich dabei einige gute Gelegenheiten. Nachdem zur Halbzeitpause ein 0:0-Remis auf der Anzeigetafel stand, besorgte die Fortuna durch Verteidiger David Savic nach einer guten Stunde Spielzeit den entscheiden 1:0-Siegtreffer. In der Schlussphase bekam die RWO zwar noch durch einen Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich, scheiterte allerdings durch Ex-Bundesliga-Profi Moritz Stoppelkamp. Kapitän Nico Klaß äußerte sich nach Abpfiff zur zweiten Niederlage in Serie, die aus seiner Sicht keine hätte sein müssen.

Der erfahrene Kapitän der Rot-Weißen, der in der vergangenen Regionalliga-Saison mit 26 Einsätzen für die RWO maßgeblichen Anteil am starken vierten Tabellenplatz der Gunkel-Elf hatte, sieht eine klare Steigerung innerhalb der Mannschaftsleitung nach dem Auftaktspiel gegen Gütersloh: „Das Spiel gegen Gütersloh haben wir analysiert und abgehakt. Sie haben eine starke Mannschaft und wir haben berechtigterweise verloren. Gegen Düsseldorf hingegen hätten wir nicht verlieren dürfen und ich bin der Meinung, dass wir das Spiel sogar hätten gewinnen müssen“, wird der 28-jährige Defensiv-Akteur deutlich.

Als Grund dafür führt der Kapitän die geschlossene Mannschaftsleistung seiner Teamkameraden an, einzig und allein in Sachen Chancenverwertung sei Verbesserungsbedarf gewesen: „Die zweite Niederlage in Folge ist natürlich eine ganz bittere Kiste und mir fehlen ein bisschen die Worte. Wir haben viel investiert, viele klare Chancen gehabt und dann den Gegentreffer nach einem eigenen individuellen Fehler kassiert“, ärgert sich Klaß nach Spielende und schlussfolgert: „Im Moment ist bei uns der Wurm drin und es ist schwer zu erklären, woran das liegt.“

Gegen Bonn sollen drei Punkte her