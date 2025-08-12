 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Härtetest für Hilden.
Härtetest für Hilden. – Foto: Markus Becker

Nach Fehlstart in der 2. Liga: Fortuna Düsseldorf testet in Hilden

Fortuna Düsseldorf ist ein Aufstiegskandidat in der 2. Bundesliga, hat aber zum Auftakt beide Spiele verloren. Der VfB 03 Hilden empfängt F95 am Mittwoch.

Unmittelbar vor dem Oberliga-Start steckt der VfB 03 Hilden in einer intensiven Englischen Woche: Nach dem engen Niederrheinpokalspiel bei Sparta Bilk (3:2) und vor dem Auftakt gegen Ratingen 04/19 am Sonntag testen die "Zwerge" gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf - live auf FuPa ab 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
19:00live

Statt sich mit einer reinen Trainingswoche auf Ratingen, einem Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga vorzubereiten, testet das Team von Tim Schneider gegen Fortuna Düsseldorf. Natürlich ein Duell, das gerne gespielt wird, weil Spiele gegen Profi-Klubs vom Kaliber von Fortuna eine Seltenheit für Amateurfußballklubs sind. So auch für Hilden.

Der VfB hat in der Vergangenheit laut FuPa-Datenbank bereits viermal gegen Düsseldorf getestet - und verloren: 0:5 (2022), 1:5 (2018), 0:6 (2015) und 0:4 (2013). F95 geht nach zwei Niederlagen zum Auftakt in der 2. Bundesliga mit Wut in das Duell brauchen Daniel Thioune und seine Mannschaft vor dem DFB-Pokalspiel am Montag beim 1. FC Schweinfurt Selbstvertrauen.

>>> Liveticker VfB 03 Hilden - Fortuna Düsseldorf

