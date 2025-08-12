Nach Fehlstart in der 2. Liga: Fortuna Düsseldorf testet in Hilden

Unmittelbar vor dem Oberliga-Start steckt der VfB 03 Hilden in einer intensiven Englischen Woche: Nach dem engen Niederrheinpokalspiel bei Sparta Bilk (3:2) und vor dem Auftakt gegen Ratingen 04/19 am Sonntag testen die "Zwerge" gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf - live auf FuPa ab 19 Uhr.
Statt sich mit einer reinen Trainingswoche auf Ratingen, einem Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga vorzubereiten, testet das Team von Tim Schneider gegen Fortuna Düsseldorf. Natürlich ein Duell, das gerne gespielt wird, weil Spiele gegen Profi-Klubs vom Kaliber von Fortuna eine Seltenheit für Amateurfußballklubs sind. So auch für Hilden.
Der VfB hat in der Vergangenheit laut FuPa-Datenbank bereits viermal gegen Düsseldorf getestet - und verloren: 0:5 (2022), 1:5 (2018), 0:6 (2015) und 0:4 (2013). F95 geht nach zwei Niederlagen zum Auftakt in der 2. Bundesliga mit Wut in das Duell brauchen Daniel Thioune und seine Mannschaft vor dem DFB-Pokalspiel am Montag beim 1. FC Schweinfurt Selbstvertrauen.