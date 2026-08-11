Nach Fehlstart: Fortuna Düsseldorf kann Wunschspieler verpflichten Lange Zeit hat Fortuna Düsseldorf um Andreas Müller gerungen, nun ist der Transfer des Sechsers perfekt. von Marcel Eichholz · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

Andreas Müller wechselt zu Fortuna Düsseldorf. – Foto: IMAGO / Steinsiek.ch

Im Drittliga-Alltag ist Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf nach der 1:2-Niederlage im Auftaktspiel bei Waldhof Mannheim angekommen. Nun gibt es indes positive Nachrichten aus der Landeshauptstadt zu berichten. Die Fortuna kann ab sofort auf die Dienste von Andreas Müller zählen. Der 26-jährige Sechser wechselt auf Leihbasis vom Karlsruher SC an den Rhein. Eine Leihe im klassischen Sinn ist es indes nicht.

Wie die "Bild" berichtet, soll es sich formal um ein Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2027 handeln, in der Realität sollen sich die beiden Vereine jedoch auf eine Kaufpflicht geeinigt haben, die schon nach dem fünften Einsatz von Müller im Trikot der Fortuna greift. Auch eine Leihgebühr soll nicht fällig sein, erst im Fall eines Aufstiegs wären wohl 200.000 Euro an den KSC zu zahlen. >>> Das ist Andreas Müller "Er ist ein spielstarker Sechser, der neben seiner Qualität am Ball auch defensiv die nötige Aggressivität und Zweikampfstärke mitbringt. Damit entspricht er genau dem Profil, das wir für diese Position gesucht haben", erklärt Sportvorstand Samir Arabi, der nach eigenen Angaben sehr glücklich über die Verpflichtung ist, nachdem sich die Düsseldorfer sehr um Müller bemüht haben. "Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel zusätzliche Stabilität und Struktur verleihen wird“, heißt es weiter.