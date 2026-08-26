Nach Fehlstart: Farrenkopf wirft in Poppenberg das Handtuch

Thomas Farrenkopf ist nicht mehr Trainer beim 1. FC Poppenberg. – Foto: Bernardo Picture

Der 1. FC Poppenberg wollte in dieser Saison der A-Klasse Lalling ganz vorne angreifen. Aus den ersten fünf Spielen konnten Wirrer, Früchtl, Stey und Co. allerdings erst sieben Zähler einfahren und drohen daher schon früh den Kontakt zu den Aufstiegsrängen zu verlieren. Auch im prestigeträchtigen Derby am vergangenen Sonntag zuhause gegen den SV Schöllnach gelang nicht die erhoffte Wende und man unterlag dem Rivalen mit 1:3. Bereits im Vorfeld hatte Coach Thomas Farrenkopf (39) seinen Posten im Anschluss an die 0:2-Niederlage bei der SG Zenting/Thannberg nach eineinhalb Jahren zur Verfügung gestellt.

"Leider konnten wir in den letzten Wochen nicht den erhofften Schritt machen und konstante Leistungen sowie Ergebnisse abrufen, weshalb wir gemeinsam die Situation analysiert haben und Tom sein Traineramt zur Verfügung gestellt hat, um mögliche neue Ansätze anzugehen. Letztendlich gibt es nichts Negatives zu sagen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und die Energie, die er in seiner Zeit beim 1. FC Poppenberg reingesteckt hat. Tom ist fachlich ein top Trainer und wir haben uns immer gut verstanden. Wir gehen daher absolut im Guten auseinander und wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft", lässt Vorstand Marco Burmberger verlauten.

Interimsmäßig übernimmt nun der bisherige Co-Spielertrainer Dennis Nowak das Kommando, unterstützt wird er vom sportlichen Leiter Georg Gratzl. Am kommenden Samstag gastiert der aktuelle Tabellenachte bei der SG Preying/Tittling II, danach steht das richtungsweisende Duell zuhause gegen den Rangzweiten SV Schaufling auf dem Programm.