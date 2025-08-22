Nach Fehlstart: Bezirksligist plötzlich ohne Trainer und Sportchef

Michael Erzen ist nicht mehr Trainer des FC Wetter 10/30. – Foto: SV Hohenlimburg

Nach zwei deutlichen Auftaktniederlagen herrscht beim FC Wetter 10/30 aus der Bezirksliga Staffel 6 Chaos. Neben Spielerengpässen hat es den FC auch abseits des Platzes knallhart erwischt, denn aktuell steht man ohne Cheftrainer und Sportlichem Leiter da.

Nach der 0:5-Pleite am ersten Spieltag beim FC Hellas/Makedonikos Hagen hatte Sportchef Achim Heinrichsmeier unter der Woche nach viereinhalb Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt. Er sei ein bisschen müde geworden, erklärte er der "Westfalenpost", und es sei an der Zeit, "einen Strich zu ziehen." Mehrere Faktoren seien für seinen Rücktritt ausschlaggebend gewesen. Zum einen gesundheitliche Probleme, zum anderen, dass Zusagen von potenziellen Neuzugängen heute "nichts mehr wert" seien. Der FC Wetter hatte in diesem Transfersommer mehrere Spieler vorab als Neuzugänge präsentiert, später den Deal aber zerschlagen. Auf die Spitze trieb es Jan Bednarczyk, der einen Tag vor dem Bezirksliga-Auftakt doch noch zum VTS Iserlohn in die A-Liga wechselte. Diese kurzfristigen Transferabsagen und finanziell begrenzte Mittel sorgen nun dafür, dass es personell immer enger in Wetter wird und man vermehrt auf eigene A-Jugendspieler setzen muss.

Erster Rücktritt bringt Stein ins Rollen Wenige Tage später der nächste Knall: Nach der 0:4-Pleite im Heimauftakt gegen den Geisecker SV ist auf Trainer Michael Erzen zurückgetreten. "Die Saison ist noch jung, vielleicht kann ein Anderer in unserer Flaute neue Impulse setzen", begründet Erzen in der "Westfalenpost". "Ich bin jetzt schon drei Jahre hier, vielleicht kommt meine Ansprache nicht mehr so an. Und jetzt ist noch Zeit, den Reset-Knopf zu drücken." Der Rücktritt von Heinrichsmeier, mit dem er seit seiner Ankunft 2022 ein gutes Verhältnis pflegte, sei nur ein Faktor gewesen, der zu seinem Rücktritt geführt habe.