Nach Fehlstart: Bezirksligist plötzlich ohne Trainer und Sportchef

Nach zwei deutlichen Auftaktniederlagen herrscht beim FC Wetter 10/30 aus der Bezirksliga Staffel 6 Chaos. Neben Spielerengpässen hat es den FC auch abseits des Platzes knallhart erwischt, denn aktuell steht man ohne Cheftrainer und Sportlichem Leiter da.
Nach der 0:5-Pleite am ersten Spieltag beim FC Hellas/Makedonikos Hagen hatte Sportchef Achim Heinrichsmeier unter der Woche nach viereinhalb Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt. Er sei ein bisschen müde geworden, erklärte er der "Westfalenpost", und es sei an der Zeit, "einen Strich zu ziehen." Mehrere Faktoren seien für seinen Rücktritt ausschlaggebend gewesen. Zum einen gesundheitliche Probleme, zum anderen, dass Zusagen von potenziellen Neuzugängen heute "nichts mehr wert" seien.
Der FC Wetter hatte in diesem Transfersommer mehrere Spieler vorab als Neuzugänge präsentiert, später den Deal aber zerschlagen. Auf die Spitze trieb es Jan Bednarczyk, der einen Tag vor dem Bezirksliga-Auftakt doch noch zum VTS Iserlohn in die A-Liga wechselte. Diese kurzfristigen Transferabsagen und finanziell begrenzte Mittel sorgen nun dafür, dass es personell immer enger in Wetter wird und man vermehrt auf eigene A-Jugendspieler setzen muss.
Wenige Tage später der nächste Knall: Nach der 0:4-Pleite im Heimauftakt gegen den Geisecker SV ist auf Trainer Michael Erzen zurückgetreten. "Die Saison ist noch jung, vielleicht kann ein Anderer in unserer Flaute neue Impulse setzen", begründet Erzen in der "Westfalenpost". "Ich bin jetzt schon drei Jahre hier, vielleicht kommt meine Ansprache nicht mehr so an. Und jetzt ist noch Zeit, den Reset-Knopf zu drücken." Der Rücktritt von Heinrichsmeier, mit dem er seit seiner Ankunft 2022 ein gutes Verhältnis pflegte, sei nur ein Faktor gewesen, der zu seinem Rücktritt geführt habe.
Auch kadertechnisch haben die Rücktritte von Heinrichsmeier und Erzen einen Dominoeffekt ausgelöst. Bereits nach dem Rückzug von Achim Heinrichsmeier hatte Abwehrchef Rezep Nazir nach dem ersten Spieltag sein Ende am Hartkortberg bekanntgegeben. Dem folgten nun auch Recep Mercan und auch Kapitän Yannick Heinrichsmeier, Sohn des Ex-Sportchefs, wie die "WP" berichtet. Nach einer einberufenen Krisensitzung am Dienstagabend (19. August) werden nun Torwart Jonas Frömming und Stürmer Tim Eickelmann das Team gleichberechtigt als Kapitäne aufs Feld führen.
Gecoacht wird der FC Wetter vorerst von Co-Trainer Hakan Tiryakioglu, zeitgleich auch U19-Trainer, und Torwarttrainer Jochen Weber. "Wir müssen jetzt erstmals stabiler werden", so Tiryakioglu in der "WP". "Ich denke, jeder hat die Rücktritte weggesteckt. Die Jungs sind bereit, den Weg mit uns zu gehen. Jetzt müssen wir uns als Team entwickeln." Bis jetzt kann der Interimscoach nur noch mit 16 Feldspielern fest planen – für einen Bezirksligisten ist das zu dünn. "Wir wollen auf 20 oder 21 Feldspieler kommen. In der nächsten Woche wollen wir das festmachen", kündigt er an. "Wir sprechen auch noch mit einem Jugend-Bundesligaspieler, er würde uns in der Offensive guttun." Sein Debüt als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie gibt Hakan Tiryakioglu am Sonntag (24. August) bei Aufsteiger Ararat Gevelsberg, der mit sechs Punkten und 8:1 Toren perfekt aus der Sommerpause gekommen ist.