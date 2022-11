Nach FCM-Debakel: Mihu erwartet "eine Reaktion der ganzen Mannschaft" Verbandsliga +++ Am Freitagabend empfängt der SC Bernburg den SV Fortuna Magdeburg

Den letzten Samstag wird Lucian Mihu so schnell nicht vergessen. Die 0:8-Klatsche bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg sorgt beim Coach immer noch für Frust. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Spieler oder Trainer so hoch verloren habe. Ich erwarte von der ganzen Mannschaft eine Reaktion“, erklärte der Trainer des SC Bernburg vor dem Heimspiel am Freitagabend, 19 Uhr, gegen den SV Fortuna Magdeburg.

Lucian Mihu kannte keine Gnade, analysierte den saft- und kraftlosen Auftritt des Teams noch einmal per Video. „Alle haben gesehen, woran es lag. Die Körpersprache hat nicht gestimmt. Wir haben uns nicht gewehrt“, so der ehemalige Mittelfeldspieler, der hinzufügte: „Die Fehler sind besprochen. Wir müssen jetzt nach vorn schauen.“

Fortunen reisen mit Rückenwind an die Saale

Der zweite Kontrahent aus der Landeshauptstadt binnen einer Woche ist zwar hinsichtlich der Papierform nicht so stark einzuschätzen wie die Kaderschmiede des Zweitligisten, aber die Fortunen haben in dieser Saison zuverlässig gepunktet und rangieren mit ihrer ausgeglichenen Bilanz (fünf Siege, sechs Unentschieden, fünf Niederlagen) im sicheren Mittelfeld. Dort, wo die Bernburger so schnell wie möglich hinkommen möchten.

Der prominenteste Fortune sitzt auf der Trainerbank. Dirk Hannemann stieg mit dem Halleschen FC 1991 in die zweite Bundesliga und zehn Jahre später mit dem 1. FC Magdeburg in die Regionalliga auf. Zuletzt feierten seine Schützlinge gegen den 1. FC Romonta Amsdorf einen 7:1-Kantersieg und werden mit breiter Brust an die Saale reisen.