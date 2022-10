Nach Faustschlag-Skandal: Verein schickt Videomaterial an den Verband

– Foto: Sascha Köppen

Bereits am Montag berichtete FuPa, dass es im Bezirksliga-Spiel zwischen dem SV Haldern und TuB Bocholt zu einer hässlichen Szene nach Spielende gekommen ist. Nun haben die Lindendörfler reagiert und das vorhandene Videomaterial an den Fußballverband Niederrhein geschickt.

Der Faustschlag eines Spielers von TuB Bocholt gegen Justin Ising vom SV Haldern soll ein Nachspiel haben. Da der Unparteiische Hassan Chabaab die Szene übersehen hatte, konnte er dem Übeltäter auf Bocholter Seite keine rote Karte zeigen. Während es dem Geschädigten schon wieder etwas besser geht, haben die Lindendörfler nun das vorhandene Videomaterial an den Fußballverband Niederrhein weitergeleitet. Beim Bezirksligisten ist man sich einig, dass diese üble Szene bestraft gehört. Die Bocholter hingegen haben noch keine Entscheidung getroffen, wie diese zu bewerten ist. „Wir haben uns die Szene natürlich angeguckt und können dort keinen klaren Faustschlag erkennen. Deshalb werden wir zunächst mit unserem Spieler sprechen und wollen von ihm selber wissen, was er da gemacht hat“, erklärt Karsten Söhlke, Abteilungsleiter und Pressesprecher des Bezirksligisten. „Grundsätzlich ist so eine Aktion aber nicht zu tolerieren, auch wenn man mal provoziert wird, was in dieser Szene anscheinend auch der Fall war. Aber TuB Bocholt steht für Fairness, sonst hätten wir ja nicht in der vergangenen Spielzeit den Fair-Play-Pokal bekommen.“ Bocholter Spieler fällt schon gegen den RSV Praest unrühmlich auf