Nach Faustschlag: Lange Sperre für Ex-Spieler des SC Gräselberg II

Wiesbaden. Es war der brutale Negativ-Ausreißer in der Endphase der abgelaufenen Saison im Fußballkreis Wiesbaden: Abbruch der C-Liga-Partie SC Gräselberg II gegen VfR Wiesbaden am 11. Mai in der 81. Minute beim Stand von 0:7, so wird die Partie auch gewertet. Jetzt hat das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) unter Vorsitz von Dr. Stephan Dittl und mit Beteiligung des Wiesbadener Sportgerichtchefs Thorsten Nordholt als Besitzer das Urteil gefällt.