Nach fast zwei Jahrzehnten: SV Hinterzarten gegen den FC Neustadt

In der Saison 2007/08 kämpften Hinterzartens Harald Lickert (links) und Neustadts Kapitän Andreas Ackermann um den Ball. – Foto: Joachim Hahne

Wie viele Fans werden am Samstag zum Sportgelände des SV Hinterzarten pilgern? Werden es wieder mehr als 700 sein, die sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen wollen? Wie damals, in der Saison 2007/08, als der SV Hinterzarten zum bis dato letzten Mal den FC Neustadt in einem Ligaspiel zu Gast hatte. Mit dem Landesliga-Aufstieg in der Spielzeit zuvor hatte der HSV gerade Geschichte geschrieben. Am 3. Oktober 2007, dem noch jungen "Tag der deutschen Einheit", standen sich die beiden Vereine aus dem Hochschwarzwald gegenüber. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.