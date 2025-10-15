Nach fast perfekter Saison: Landesklasse-Aufsteiger mit neuem Trainer

In der Kreisoberliga des Jerichower Landes hat der TSV Brettin-Rossdorf in der vergangenen Spielzeit nur haarscharf die perfekte Saison verpasst. In 24 Partien spielte der Kreismeister nur einmal Remis - alle anderen Spiele wurden gewonnen. Nun allerdings gab es beim Landesklasse-Aufsteiger kürzlich einen Wechsel an der Seitenlinie.

Frank Papke und Björn Buß - beide hatten die Mannschaft erst im vergangenen Sommer gemeinsam übernommen - sind nicht mehr im Amt. "Frank tritt aus beruflichen Gründen kürzer und mit Björn hat man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt", erklärt Lucas Weinheimer vom TSV. "Wir sind beiden sehr dankbar für die erbrachten Leistungen in der vergangenen Saison - die Meisterschaft mit nur einem Remis und das Erreichen des Pokalfinals - und wünschen beiden viel Erfolg für die Zukunft", so der 26-Jährige weiter. Zu den FuPa-Profilen:

Künftig wird Lucas Weinheimer, der bisher selbst Spieler und Nachwuchstrainer im Verein war, die Geschicke der Landesklasse-Elf leiten. "Ab sofort wollen wir frischen Wind in die Mannschaft bringen", erklärt der neue Coach die gemeinsame Zielstellung und führt aus: "Nach und nach sollen talentierte, junge Spieler aus der zweiten Mannschaft an den Landesklasse-Fußball herangeführt werden und dort vereinzelt Spielminuten sammeln. Hauptsächlich sollen die Jungs aber ihre Spielpraxis noch in der Kreisoberliga bekommen." Zum FuPa-Profil:

>> Lucas Weinheimer

Dahingehend solle künftig "ein enger Austausch" erfolgen mit dem Trainer der zweiten Mannschaft Dennis-Paul Köppe, der gemeinsam mit Weinheimer "in den vergangenen Jahren die B- und A-Jugend trainiert hat", wie der 26-Jährige verweist. Das Ziel dieses engen Austauschs ist klar: "Perspektivisch wollen wir beide Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen etablieren." Die Erste steht als Aufsteiger in der Landesklasse 1 nach sieben Partien auf Rang acht, die Zweite als Neuling in der Kreisoberliga sogar auf Platz vier.

