Nach fast halbstündiger Unterbrechung: Stadtliga-Partie abgebrochen

Die Stadtliga-Begegnung zwischen Roter Stern Halle II und der ESG Halle II fand am Sonnabend ein vorzeitiges Ende. Erst war die Partie für knapp eine halbe Stunden unterbrochen, später wurde sie abgebrochen.

In der Folge verständigten sich beide Seiten darauf, die Partie angesichts der Schwere der Verletzung nach der langen Pause nicht weiter fortzuführen. "Danke an die Gastgeber fürs Sanitäter einweisen, die schnelle Reaktion nach der Verletzung und das Verständnis, das Spiel jetzt zu beenden", schrieb Benjamin Wolf von den Gästen im FuPa-Liveticker.

Nachdem die Gastgeber durch Lukas Jentsch zur Pause mit 1:0 in Führung gelegen hatten, folgte nur kurz nach dem Seitenwechsel der Schockmoment. Ein Spieler der Gäste zog sich eine schwere Knieverletzung zu, in deren Folge er den Rasen nicht verlassen konnte. Keine Viertelstunde später stand bereits der Rettungswagen auf dem Sportplatz in der Nordstraße.

