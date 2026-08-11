Nach Fan-Frust: MSV-Caterer nimmt Stellung und verspricht Besserung Heftig war die Kritik am neuen Caterer im Duisburger Wedaustadion. Der bezieht nun Stellung. Was besser werden soll. von Marcel Eichholz · Heute, 18:02 Uhr · 0 Leser

Das Catering beim MSV Duisburg soll verbessert werden. – Foto: Marcel Eichholz

Auf den Rängen des Duisburger Wedaustadions herrschte nach dem überzeugenden 3:0-Sieg des MSV Duisburg im ersten Saisonspiel gegen den SV Meppen große Zufriedenheit. Während der sportliche Teil des Tages ein voller Erfolg war, staute sich bei den Anhängern aber auch viel Frust auf. Der Grund: Beim neuen Caterer im Stadion lief noch längst nicht alles nach Plan. Wie das Unternehmen auf die Kritik reagiert.

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Abläufe sollen verbessert werden Dass unter Volllast noch nicht alle Abläufe ineinandergreifen können, ist nachvollziehbar. Aus diesem Grund stehen in dieser und den kommenden Wochen weitere Schulungen beim Personal an. "Ein Ansturm mit sehr vielen Bestellungen innerhalb kürzester Zeit lässt sich leider in keiner Schulung vollständig simulieren. Gerade ein neues Team muss sich unter diesen Bedingungen erst finden, Routinen entwickeln und von Spieltag zu Spieltag sicherer werden", erläutert der Geschäftsführer. Im Zuge der Umbaumaßnahmen an den Kiosken wurde auch ein flächendeckendes, bargeldloses Bezahlsystem eingerichtet. Dabei soll es zu Problemen und Systemausfällen gekommen sein, die nun mit allen beteiligten Partner ausgewertet werden, "um die Abläufe schnell zu optimieren und eine möglichst reibungslose und zuverlässige Zahlungsabwicklung sicherzustellen".