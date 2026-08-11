Nach Fan-Frust: MSV-Caterer nimmt Stellung und verspricht Besserung

Auf den Rängen des Duisburger Wedaustadions herrschte nach dem überzeugenden 3:0-Sieg des MSV Duisburg im ersten Saisonspiel gegen den SV Meppen große Zufriedenheit. Während der sportliche Teil des Tages ein voller Erfolg war, staute sich bei den Anhängern aber auch viel Frust auf. Der Grund: Beim neuen Caterer im Stadion lief noch längst nicht alles nach Plan. Wie das Unternehmen auf die Kritik reagiert.
In den Sozialen Medien entlud sich nach der Begegnung der Frust bei zahlreichen Stadiongängern. Zu teuer, zu kleine Portionen, warmes Bier, kalte Wurst und ewig langes Anstehen gehörten zu den am meisten genannten Kritikpunkten. Im Nachgang der Berichterstattung haben noch unzählige Zuschriften diese Redaktion erreicht und das gezeichnete Bild in weiten Teilen bestätigt. Vereinzelt gab es auch Lob, besonders die Freundlichkeit der Mitarbeitenden hinter den Tresen wurde immer wieder genannt. Auf Anfrage dieser Redaktion hat sich nun auch der Caterer selbst, Supreme Sports Hospitality, zu Wort gemeldet und Verbesserungen versprochen.
Besonders häufig standen die langen Wartezeiten an den Verkaufsständen im Fokus, die "entsprechen selbstverständlich nicht unserem Anspruch", betont Pascal Lagardère, Geschäftsführer Supreme Sports Hospitality. Erst im Sommer hatte er mit seinem Unternehmen das Catering in Duisburg übernommen, entsprechend kurz war die Vorbereitungszeit vor dem Start in die neue Spielzeit. "Uns stand nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung, um die umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen, sodass noch bis zum Vorabend des ersten Spieltags an den Kiosken gearbeitet wurde", erklärt er.
Dass unter Volllast noch nicht alle Abläufe ineinandergreifen können, ist nachvollziehbar. Aus diesem Grund stehen in dieser und den kommenden Wochen weitere Schulungen beim Personal an. "Ein Ansturm mit sehr vielen Bestellungen innerhalb kürzester Zeit lässt sich leider in keiner Schulung vollständig simulieren. Gerade ein neues Team muss sich unter diesen Bedingungen erst finden, Routinen entwickeln und von Spieltag zu Spieltag sicherer werden", erläutert der Geschäftsführer.
Im Zuge der Umbaumaßnahmen an den Kiosken wurde auch ein flächendeckendes, bargeldloses Bezahlsystem eingerichtet. Dabei soll es zu Problemen und Systemausfällen gekommen sein, die nun mit allen beteiligten Partner ausgewertet werden, "um die Abläufe schnell zu optimieren und eine möglichst reibungslose und zuverlässige Zahlungsabwicklung sicherzustellen".
Nicht nur bei der Infrastruktur gab es Kritik, auch die angebotenen Speisen haben zu Diskussionen geführt. Besonders die Portionsgröße des Taxitellers war häufiges Gesprächsthema, da er mit 14 Euro auch im höherpreisigen Segment der Stadiongastronomie angesiedelt ist. "Wir nehmen die Kritik an der Portionsgröße sehr ernst und werden gemeinsam prüfen, wie wir hier für die kommenden Spieltage nachsteuern können. Unser Anspruch ist es, ein Angebot zu schaffen, bei dem Qualität, Portionsgröße und Preis in einem angemessenen Verhältnis stehen", heißt es dazu vom Caterer.
Schnell behoben sein dürfte der Kritikpunkt der "überwürzten Pommes". "Für die Dosierung des Salzes stehen entsprechende Salzstreuer bereit, die eine gleichmäßige Würzung gewährleisten sollen. Diese wurden am ersten Spieltag leider nicht durchgängig verwendet", sagt Largadère und verspricht, dass auch dieser Punkt in die Schulungen aufgenommen wird.
Auch wenn der Eindruck vielleicht erweckt wurde, es war längst nicht alles schlecht. Besonders die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die moderne Gestaltung der Verkaufsstellen wurde positiv hervorgehoben. Auch im VIP-Bereich hat der Caterer viel Zuspruch erfahren. "Gut angenommen wurden auch die mobilen Bier-Caddys als zusätzliche Verkaufsstationen sowie unser neuer Duis-Burger", heißt es in der Stellungnahme weiter.
Abschließend bittet Largadère bei den Stadionbesuchern noch um Entschuldigung und Geduld: "Wir bitten die Fans um etwas Geduld und möchten uns zugleich dafür entschuldigen, dass am ersten Spieltag noch nicht alles so reibungslos funktioniert hat, wie wir es uns selbst gewünscht hätten. Die Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem ersten Heimspiel fließen jetzt unmittelbar in unsere weitere Arbeit ein. Wir befinden uns in einem kontinuierlichen Optimierungsprozess und arbeiten mit Hochdruck daran, die notwendigen Anpassungen schnell umzusetzen. Unser Ziel ist es, den Fans das kulinarische Stadionerlebnis zu bieten, das sie sich wünschen und das zugleich unserem eigenen Anspruch entspricht" Der nächste Härtetest für das Unternehmen steht dann am Samstag, den 22. August, an. Da empfängt der MSV Duisburg im DFB-Pokal den Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg und erneut wird eine große Kulisse erwartet.