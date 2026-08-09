Nach Existenzsorgen: Rot-Weiß Moers stellt neue erste Mannschaft auf

Der FC Rot-Weiß Moers aus Moers-Hülsdonk existiert seit mehr als 100 Jahren. In den vergangenen Jahren befand sich die erste Mannschaft des Vereins meistens im Tabellenmittelfeld der Kreisliga B Moers. In der vergangenen Saison konnte der Abstieg abgewendet werden. Jedoch war dies lange nicht das einzige Problem der Fußballabteilung der Hülsdonker. Denn das komplette Aus des Teams stand im Raum. Jetzt gibt es eine Entscheidung.
Schon seit Jahren gab es Schwierigkeiten, Neuzugänge für das Spiel auf Asche an der Hülsdonker Feuerwehr zu begeistern. Somit war es oftmals den alteingesessenen Spielern zu verdanken, dass eine wettbewerbsfähige Truppe auf die Beine gestellt werden konnte.
Auch auf der Trainerposition gab es keine Konstante. Zuletzt wurde das Amt vom bezirksligaerfahrenen Samir Jabri ausgeübt. Auch er verließ den Verein zum Ende der Saison. Viele der langjährigen Spieler verließen den FC Rot-Weiß Moers oder beendeten ihre Laufbahn. Unter anderem Daniel Vutz und Marius Mummereit, die gemeinsam auf knapp 1000 Spiele für den Verein kommen, beendeten nach vielen Jahren beim Klub ihre Karriere. Der Verein bangte um seine Existenz.
Früh war klar, dass die zweite Herrenmannschaft des Vereins bestehen bleibt. Es wurden verschiedene Szenarien für die Fußballabteilung des RWM erarbeitet. Fristgerecht wurden zwei Herrenmannschaften gemeldet, ohne jedoch Gewissheit über eine neue erste Mannschaft zu haben. Nun gibt Stephan Schmidt, zweiter Vorsitzender des Vereins, Einblicke in die weitere Planung: „Es hat sich zum Glück alles zum Guten gewendet. Wir haben einen spielstarken Kader für die erste Mannschaft zusammengestellt. Gemeinsam haben wir – also Sebastian Hillejan, Holger Butt und ich – mit Faruk Tahiri einen neuen Trainer gefunden und bis jetzt einen Kader von rund 20 Spieler. Allerdings sind wir noch in weiteren Gesprächen und versuchen, Spieler davon zu überzeugen, weiterhin für den Verein zu spielen.“
Ziel sei es, wieder „ein Verein“ zu sein und beide Herrenmannschaften näher aneinander heranzuführen. Das Team wird wohl aus keinen unbekannten Spielern bestehen: „Wir haben unsere Kontakte spielen lassen und uns informiert. Einige ehemalige Futsaler wollten wieder für uns spielen. Hinzu kommen Spieler der letztjährigen Mannschaft vom SV Haesen-Hochheide. Im Winter sollen weitere Spieler hinzukommen. Wir suchen gerade aber auch noch besonders auf der Torhüterposition und freuen uns über Verstärkung“, sagt Stephan Schmidt.
Mit dieser Meldung dürfte die Existenz in der Kreisliga B für den Verein vorerst gesichert sein. Durch den Ascheplatz am Jostenhof wird es jedoch in Zukunft nicht leichter, Neuzugänge an Land zu ziehen. „Wir müssen gerade von Jahr zu Jahr schauen, aber möchten uns nicht ausruhen. Es ist klar, dass ein Kunstrasen auf Dauer essenziell ist, um Neuzugänge zu gewinnen. Der Verein ist nicht schlecht aufgestellt und hätte es verdient, nun einen Kunstrasen zu bekommen. Die Jugendabteilung läuft auch wieder gut an. Bei unserer 100-Jahrfeier wurde ein Gespräch mit der Bürgermeisterin und dem Verband vereinbart. Wir hoffen auf eine baldige Lösung“, sagt Schmidt.
Trotz der voraussichtlichen Rettung bleibt für die Moerser, die auf einem von drei verbliebenen Ascheplätzen in Moers spielen, abzuwarten, inwieweit der Verein ohne die Hilfe der Stadt und den damit einhergehenden Kunstrasenplatz langfristig planen kann.