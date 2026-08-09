Nach Existenzsorgen: Rot-Weiß Moers stellt neue erste Mannschaft auf

Mit dieser Meldung dürfte die Existenz in der Kreisliga B für den Verein vorerst gesichert sein. Durch den Ascheplatz am Jostenhof wird es jedoch in Zukunft nicht leichter, Neuzugänge an Land zu ziehen. „Wir müssen gerade von Jahr zu Jahr schauen, aber möchten uns nicht ausruhen. Es ist klar, dass ein Kunstrasen auf Dauer essenziell ist, um Neuzugänge zu gewinnen. Der Verein ist nicht schlecht aufgestellt und hätte es verdient, nun einen Kunstrasen zu bekommen. Die Jugendabteilung läuft auch wieder gut an. Bei unserer 100-Jahrfeier wurde ein Gespräch mit der Bürgermeisterin und dem Verband vereinbart. Wir hoffen auf eine baldige Lösung“, sagt Schmidt.

Trotz der voraussichtlichen Rettung bleibt für die Moerser, die auf einem von drei verbliebenen Ascheplätzen in Moers spielen, abzuwarten, inwieweit der Verein ohne die Hilfe der Stadt und den damit einhergehenden Kunstrasenplatz langfristig planen kann.