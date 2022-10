Nach erster Pleite schnell wieder in die Spur kommen 1.FC Saarbrücken II: Neue Serie in St. Arnual starten

"Wir haben am Sonntag ein Spiel verloren, sind aber noch Spitzenreiter. Am kommenden Sonntag wollen wir nun eine neue Serie starten", sagte Sammer Mozain, Trainer der zweiten Mannschaft des 1. FC Saarbrücken, am Donnerstag im Hinblick auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim FC St. Arnual (15 Uhr, Kunstrasenplatz Wackenberg, Albrecht-Dürer-Str.). Dabei weist er die Schuld am Zustandekommen keinem einzelnen Spieler oder Mannschaftsteil zu. "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen, das ist nie das Verdienst oder die Schuld eines Einzelnen. Wir haben das Spiel besprochen, sind auf die kritischen Dinge eingegangen. Wir haben davor acht Spiele nicht verloren und sieben Siege hintereinander gefeiert., da kann nicht in einer Begegnung alles weg sein, was wir uns in der Zeit aufgebaut haben. Wir werden am Sonntag alles daransetzen, wieder ein gutes Spiel zu machen, manche Dinge gegenüber dem Vorsonntag verbessern und hoffen, dann eine neue Serie zu starten", sagte er weiter. Sein Team liegt in der Tabelle punktgleich vor dem SC Friedrichsthal auf Rang Eins, das Team vom Franzschacht hat die um 15 Treffer schlechtere Tordifferenz. Allerdings lauern der Tabellendritte FC Phönix Kleinblittersdorf (zwei Punkte weniger, empfängt die Zweite des SV Auersmacher) und der drei Punkte zurückliegende SC Altenkessel (spielt bei Kandil Saarbrücken) auf Ausrutscher des Spitzenduos. Friedrichsthal empfängt den SV Eintracht Altenwald, au0er in Kleinblittersdorf (15.30 Uhr) werden am Sonntag alle Begegnungen um 15 Uhr angepfiffen. Im FCS-Team fehlen die seit längerem verletzten Pierluigi Vella, Fabio Romano und Nils Bastian, der sich eine Handverletzung bei der Arbeit zuzog.