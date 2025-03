Nach erstem Sieg: Schlusslicht geht unter

Gleich zwei Mannschaften bekamen keine Mannschaft zusammen. Die SG Freiburg/Oederquart II und der Schwinger SC II traten die Reise nach Bargstedt bzw. Hollern/Twielenfleth gar nicht erst an. So übernahm die SG Lühe III kampflos vorerst den 2. Platz, da der SV Agathenburg/Dollern II spielfrei war.

In der vergangenen Woche durfte in Großenwörden ordentlich gefeiert werden. Da gelang dem Team von Spielertrainer Lars von der Lieth gegen den TuS Eiche Bargstedt II der 1. Saisonsieg. Diesmal gab es für den TSV nichts zu holen. In Hedendorf setzte es eine 0:11-Niederlage. In der Tabelle tauschten der TuS Jork II und der FC Mulsum/Kutenholz III die Plätze. Die Altländer setzten sich durch einen Treffer von Aaron Elias Eberle mit 1:0 durch.

Der Deinster SV III kam nach einer frühen 3:0-Führung gegen den FC Wischhafen/Dornbusch III ein wenig aus dem Tritt. Plötzlich stand es nur noch 3:2. Nach dem Wechsel zog der DSV dann wieder davon und gewann 6:3.