– Foto: Timo Babic

Nach erstem Sieg nimmt Kalic seinen Hut Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist SSV Medenbach muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Andrija Kalic hat nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Werdorf seinen Abschied verkündet +++

BREITSCHEID - Andrija Kalic ist nicht mehr Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Kreisoberligisten SSV Medenbach. Nach dem ersten Saisonsieg des nun Tabellenvorletzten im Kellerduell gegen Neu-Schlusslicht FC Werdorf nahm der Coach, der seit Sommer 2021 beim SSV engagiert war, seinen Hut. Im elften Saisonspiel drehte Medenbach am Sonntag die Partie mit zwei Treffern in den letzten beiden Minuten in Werdorf zu einem 3:2, für Kalic war dennoch das Maß voll.