Wenn der Fußball zur Nebensache wird: Die Spieler des SV Fortuna und der DJK Gebenbach reagierten blitzschnell und vorbildlich. – Foto: Florian Würthele

Nach erstem Schock: Entwarnung bei Fortunas Hoffmann Der Mittelfeld-Taktgeber des Bayernligisten konnte das Krankenhaus rasch wieder verlassen Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord SV Fortuna Kevin Hoffmann

Minutenlange Stille, unterbrochen von einzelnen Rufen, herrschte am Samstag in der Regensburger Projekt 29 Arena. Der Grund: Kurz vor der Halbzeitpause des Bayernliga-Matches SV Fortuna gegen DJK Gebenbach (1:1) bekam Regensburgs Spieler Kevin Hoffmann von einem Gegenspieler unabsichtlich einen Tritt an den Kiefer ab. Und das hatte Auswirkung. Der 30-jährige Mittelfeld-Regisseur kam unglücklich auf dem Bogen auf, wodurch seine Zunge nach hinten verrutschte. Kurzzeitig verlor er das Bewusstsein. Sofort wurde ein Krankenwagen herbeigerufen. Nach dem ersten Schock kann glücklicherweise Entwarnung gegeben werden.

„Kevin ist wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung“, berichtet Fortunas Cheftrainer Arber Morina Montag Früh erleichtert. „Er hatte eine Gehirnerschütterung. Weiteres hat sich noch nicht ergeben. Vorsorglich blieb er im Krankenhaus, allerdings nur zur Überwachung. Die Werte waren positiv.“ Äußerst vorbildlich und geschlossen reagierten die Spieler auf dem Feld, die sofort zu Hoffmann stürmten: „Gott sei Dank haben alle Spieler – die eigenen wie die des Gegners – sehr schnell und gut reagiert.“ Glück im Unglück also. Eine Woche darf Hoffmann nun keinen Sport betreiben, sollte seiner Mannschaft anschließend aber wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen.









Der Ex-Profi des SSV Jahn wechselte im Sommer 2024 vom SV Donaustauf an die Isarstraße. Seither hat er eine prächtige Entwicklung genommen, sich auch menschlich sehr gut in die Mannschaft eingelebt. 29 Bayernliga-Partien absolvierte der Zentrumspieler bislang für Fortuna. Dabei gelangen ihm sieben Tore.



Am Samstag wurde nach diesem Vorfall, nach Rücksprache des Schiedsrichters mit den beiden Trainern, übrigens vorzeitig zur Halbzeitpause gepfiffen. In der quasi 50-minütigen zweiten Halbzeit erzielte Hoffmanns Mitspieler Lucas Schmitt spät noch den 1:1-Ausgleichstreffer für Regensburg. Glück hatten die Hausherren, dass Gebenbach mehrere Top-Chancen nicht verwertete. Von den letzten fünf Partien konnten die Grünweißen nur eines gewinnen (1/2/2).



„Vom Kämpferischen war das gegen Gebenbach schon besser. Die Jungs haben sich voll reingehauen. Trotzdem: Es ist endgültig der Wurm drin, auch spielerisch. Wir finden momentan mit dem Ball keine guten Lösungen. Auch gegen Gebenbach agierten wir in den Aktionen nach vorne zu verkrampft. Nun müssen wir Lösungen finden, wie wir das Spiel mit dem Ball besser gestalten. Hier müssen wir wieder mehr Selbstbewusstsein und Feuer entstehen lassen. Wir schauen, vielleicht ein paar Schritte zurückzugehen, um uns von dort aus wieder nach vorne zu entwickeln“, sagt Trainer Arber Morina zur gegenwärtigen sportlichen Lage. Mit Eltersdorf und Kornburg warten als Nächstes zwei sehr schwere Aufgabe auf die Fortunen.