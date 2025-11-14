Nach erstem Saisondreier: SSVg Velbert will auch in Paderborn punkten

In einem spektakulären wie dramatischen Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück ist der SSVg Velbert in der Vorwoche der erste Saisonerfolg geglückt: Dank der Treffer von Jonas Büchte und Timo Böhm gelang dem Ligaschlusslicht schlussendlich ein 2:1-Heimsieg. Am 16. Spieltag der Regionalliga West geht es für die Elf von Bogdan Komorowski nun gegen den SC Paderborn 07 II, wo die Blau-Weißen an die starke Leistung aus der Vorwoche anknüpfen wollen.
Elf Punkte trennen die SSVg Velbert von Kontrahent Paderborn, der mit 18 Zählern auf der Habenseite im Tabellenmittelfeld rangiert. Doch die 07er, die angesichts dieser Ausgangslage als Favorit in die Begegnung gehen, hatten zuletzt mit einem kleinen Formtief zu kämpfen: Aus den vergangenen fünf Auftritten gelang lediglich ein Dreier. SSVg-Cheftrainer Bogdan Komorowski weiß aber dennoch um die Stärken des anstehenden Gegners und versichert gegenüber FuPa Niederrhein, worauf es im Duell gegen die 2. Liga-Reserve ankommen wird.
Wie sich das Siegen anfühlt, durften die Akteure des Aufsteigers aus Velbert lange Zeit nicht spüren: Um genau zu sein ganze 14 Spieltage nicht. So lange dauerte es, ehe gegen den SC Wiedenbrück in der Vorwoche der lang ersehnte Dreier herumsprang. Dabei kam der Erfolg nicht von ungefähr: Bereits in den ersten Duellen unter Führung Komorowskis, der vor gut einem Monat das Amt als Cheftrainer in Velbert übernahm, zeigte die Mannschaft ein anderes Abbild als zuvor. Insbesondere in den beiden Partien gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 II und den 1. FC Köln II trat die Komorowski-Elf engagiert und als Team auf, bis sie sich schließlich gegen Wiedenbrück belohnte:
„Ich bin überzeugt davon, dass so ein Sieg neue Energie freisetzt und das Selbstbewusstsein bei jedem einzelnen Spieler stärkt. Jetzt gilt es, genau dort weiterzumachen und den positiven Trend der letzten drei Wochen mitzunehmen“, versichert der Übungsleiter, der auch die Trainingsleistungen seiner Spieler positiv hervorhebt: „Die Mannschaft trainiert - wie auch in den Wochen zuvor - sehr fokussiert und konzentriert. Natürlich war die Stimmung in dieser Woche durch den Sieg besonders gut“, stellt Komorowski klar.
Gegen Paderborn soll diese ebendiese Moral und das Engagement der vergangenen Wochen nun zum nächsten Punkteerfolg führen: „Paderborn ist eine gut eingespielte und vom Altersdurchschnitt junge Mannschaft. Sie haben in den letzten Spielen wenig in der Startelf gewechselt, sind spielstark und verteidigen sehr leidenschaftlich“, zeigt sich Komorowski insbesondere von der engagierten Leistung des SCP beim 0:0-Remis gegen Ligaprimus Fortuna Köln in der Vorwoche angetan. Doch aufgrund des eigenen Erfolgs im vergangenen Duell und einem - bis auf die gesperrt ausfallenden Timo Böhm und Ismael Remmo - vollbesetzten Kader, glaubt der 39-jährige Übungsleiter erneut an Zählbares: „Wir freuen uns auf das Spiel, wollen weiter punkten und fahren mit dieser Motivation nach Paderborn“, resümiert Komorowski zuversichtlich.