Nach erneuter Horrorverletzung: Kordick legt Traineramt nieder

Im Spätherbst seiner aktiven Laufbahn bleibt Michael Kordick nicht vom Verletzungspech verschont. Im Sommer 2024 - damals noch im Diensten des Kreisklassisten DJK Schaibing - hat sich der erfahrene Angreifer in einem Relegationsspiel den Mittelfuß gebrochen. Diese Verletzung bereitete dem 38-Jährigen, der nach seinem Schaibing-Engagement vom A-Klassisten SV-DJK Karlsbach als spielender Chefanweiser verpflichtet wurde, immer wieder Probleme. Am vergangenen Wochenende ereignete sich nun der "Worst Case": Kordick erwischte es beim 1:1-Heimreis gegen die SG Prag / Fürsteneck erneut am lädierten Fuß.

"Mittelfußbruch, Bänder- und Kapselriss, dazu ein Knochenmarködem. Seit der ersten Verletzung ist der Fuß ohnehin nicht so zusammengewachsen, wie er sollte. Nach einem Jahr mit Höhen und Tiefen fühlte ich mich nun wieder einigermaßen fit und jetzt geht wieder alles von vorne los. Bei einem Zweikampf ist mir ein Gegenspieler unglücklich auf den Fuß gefallen", berichtet Kordick, der nach der Horror-Diagnose den Austausch mit den Verantwortlichen gesucht hat. "Ich habe den Verein am Dienstag gebeten, mich freizustellen. Als Spielertrainer kann ich der Mannschaft aktuell leider keine Hilfe mehr sein und ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie lange es dieses Mal dauern wird. Es hilft nicht, ich muss jetzt erst mal die Sache mit dem Fuß wieder in den Griff bekommen. Ich bin dankbar für die Zeit mit dieser tollen Mannschaft und wünsche dem Verein weiterhin alles Gute", betont Kordick.





"Der SV-DJK Karlsbach bedankt sich herzlich bei Michael Kordick für seinen Einsatz und die engagierte Arbeit in der Doppelfunktion. Aktuell sind wir aktiv auf der Suche nach einem neuen Spielertrainer, der sowohl auf als auch neben dem Platz Impulse setzen und die Entwicklung der jungen Truppe weiter vorantreiben kann", lässt Abteilungsleiter Maximilian Königseder wissen. Ob Michael Kordick nochmal ein Comeback wagt, steht derzeit in den Sternen: "Diesbezüglich habe ich noch gar kein Gefühl. Ich habe jetzt erstmal eine Zwangspause und hoffe, dass es im Heilungsverlauf keine Komplikationen gibt. Grundsätzlich liebe ich den Fußball immer noch sehr."