Nach erneuter Heimpleite darf der ATSV in der Sommerau antreten! von Christian Gottschalk · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Schmiedl

Morgen, 19:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 19:00 PUSH

Der ATSV Kelheim musste auch im zweiten Heimspiel 2026 den Gästen die Punkte überlassen. Wie auch schon gegen VFB Straubing fand der ATSV die gesamten 90 Minuten nicht zu seinem Spiel und musste sich gegen Neufraunhofen folgerichtig mit 0:3 geschlagen geben.

In den gesamten 90 Minuten konnte der ATSV nur zwei Halbchancen erarbeiten, ganz anders agierte der SV Neufraunhofen, welcher mit schnellen Umschaltspiel immer wieder für Torgefahr sorgte und nach ähnlichem Muster alle drei Tore erzielt. Um Ergolding und Straubing in der Tabelle nicht frühzeitig ziehen zu lassen müssen die Gimmicks gegen Aiglsbach den Schalter wieder umlegen und mehr Kampf und Laufbereitschaft an den Tag legen um etwas zählbares aus der Sommerau mit an die Donau zu nehmen.

Das gerade die Offensive um Gröber das Herzstück des TVA ist, ist nichts neues, jedoch immer wieder aufs neue sehr schwer zu verteidigen! Das Hinspiel endete nach einem Offensiv Spektakel mit 5:2 für den ATSV, für die Zuschauer wäre eine ähnliche Anzahl der Tore sicherlich wieder wünschenswert.