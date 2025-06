Nach Erlbach-Absage: Hauzenberg testet in Osterhofen gegen Hankofen

Es war ein zäher Testspielauftakt am vergangenen Freitag für die SpVgg Hankofen. Landesligist Burglengenfeld deckte klar auf, woran die "Dorfbuam" in der Vorbereitung noch arbeiten müssen. "Deshalb bin ich durchaus froh, dass sich noch ein Testspiel ergeben hat. Wir haben einige Neue zu integrieren und so lassen sich Abläufe besser einstudieren", gibt Coach Tobias Beck zu Protokoll. Was will er in den zweiten 90 Testminuten sehen? "Ganz klar, dass wir vor allem gegen den Ball und im Offensivspiel einen Schritt nach vorne machen. Da will ich schon eine gewisse Entwicklung sehen. Zudem möchte ich nicht mehr so viele individuelle Schnitzer wie gegen Burglengenfeld sehen. Bei den Hauzenbergern herrscht nach dem Aufstieg in die Bayernliga im ganzen Verein Euphorie, da werden wir voll gefordert werden." Personell hat die SpVgg keine Ausfälle zu verzeichnen, alle Akteure können sich zeigen.