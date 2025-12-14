Nach Erfurt-Niederlage: BFC Dynamo schmeißt Trainer raus

– Foto: Marcel Junghanns

Nach dem fünften sieglosen (Liga-)Spiel in Folge hat der BFC Dynamo die Reißleine gezogen und sich von Trainer Dennis Kutrieb getrennt.

Diese Entscheidung gaben die Berliner am frühen Sonntagnachmittag bekannt. Auf der Website heißt es: „Nach ausgiebiger Analyse der sportlichen Entwicklung beurlaubt der BFC Dynamo Dennis Kutrieb mit sofortiger Wirkung und entbindet ihn von seinen Aufgaben." Kutrieb übernahm im Laufe der vergangenen Saison beim Regionalligisten, war im Sommer Teil der Umstrukturierung, bei der fast der gesamte Kader ausgetauscht wurde. Der sportliche Erfolg blieb nach dem Umbruch jedoch aus. Zwar ist der BFC im Berliner Landespokal auf Kurs Titelverteidigung, doch in der Regionalliga Nordost hinken die Weinrot-Weißen den eigenen Ansprüchen hinterher. Nur vier der bisher 18 gespielten Spiele konnte der BFC für sich entscheiden. Mit insgesamt 17 Punkten ist der Vorsprung auf die Abstiegsränge, die je nach Ausgang der Drittliga-Relegation und eines möglichen Abstiegs von Erzgebirge Aue anwachsen können, äußerst gering.

Für das Pokal-Viertelfinale kommende Woche beim BFC Preussen und die weitere Regionalliga-Saison, die nach der Winterpause ab Februar fortgesetzt wird, soll nun ein neuer Impuls her. Die Verantwortung für den sportlichen Bereich übernimmt Sven Körner. Der 43-Jährige war zuletzt als Co-Trainer Kutriebs tätig, war zuvor als Cheftrainer bei Viktoria Berlin aktiv.