Nach erfolgreichem Auftakt: Döhren will beim FC Lehrte nachlegen Gelingt Döhren der perfekte Start? von Benedikt Hitze · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

Holt Döhren den nächsten Sieg? – Foto: Niedersachsen Döhren

Die SpVgg Döhren ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Reserve des SV Ramlingen/Ehlershausen in die neue Spielzeit gestartet. Am 2. Spieltag wartet nun das Auswärtsspiel beim FC Lehrte, der nach einer knappen 2:3-Niederlage beim TuS Garbsen auf die ersten Zähler brennt.

Die Hausherren zeigten zum Auftakt in Garbsen trotz eines 0:3-Rückstands Moral und kämpften sich durch einen späten Doppelpack von Bilind Al Huseyin (85., 87.) noch auf 2:3 heran. Döhren wiederum drehte den 0:1-Rückstand gegen Ramlingen/Ehlershausen II dank der Treffer von J. Bruns (55.) und T. Wittmann (64.) in einen 2:1-Erfolg. Döhrens Leon Erler blickt mit Respekt, aber auch mit viel Selbstbewusstsein auf die anstehende Aufgabe. „Lehrte stand letztes Jahr deutlich schlechter da, als sie eigentlich tatsächlich ist. Sie haben sehr viele gute Einzelspieler“, meint Erler mit Blick auf den Kontrahenten. Den Schwung aus dem Auftaktsieg wollen die Gäste nutzen, um direkt an der Tabellenspitze dranzubleiben: „Nach einem guten Start gegen Ramlingen wollen wir natürlich nachlegen und versuchen, auf jeden Fall Punkte zu sammeln – vielleicht auch drei Punkte, um da oben gleich zu Beginn dranzubleiben.“