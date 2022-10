Nach Erfolg gegen Maisach - SC Weßling kann Vereinshistorisches gelingen Weßlinger kämpfen sich auf Platz 4 vor

Der SC Weßling siegte am Sonntag mit 1:0 beim SC Maisach. Damit stehen die Chancen gut, dass die Mannschaft von Trainer Milan Lapuh die Meisterrunde erreicht.

Weßling – „Der Reifeprozess geht spürbar voran“, freute sich Milan Lapuh nach dem 1:0 (1:0) des SC Weßling am Sonntag beim SC Maisach. Seine junge Mannschaft scheint tatsächlich bereit zu sein, Rang drei und damit die Meisterrunde gleich in der ersten Kreisliga-Saison der Vereinsgeschichte erreichen zu können. „In Maisach musst du erst mal bestehen“, stellte Lapuh klar.

Am Sonntag präsentierte sich der Sportclub besonders in der Abwehr deutlich verbessert. Alleine die Torausbeute ließ zu wünschen übrig. „Wir müssen das Spiel früher entscheiden“, monierte Lapuh. Die Gäste vergaben durch Benedikt Wunderl schon nach wenigen Minuten die erste große Möglichkeit. In der 19. Minute machte es der Angriffsroutinier besser. Nach starker Vorarbeit von Robin Waechter schloss Wunderl platziert ab. Maisach war fast ausschließlich nach Standards gefährlich. Nur einmal war der SCW unaufmerksam, doch Torwart Johannes Urban rettete die Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit verteidigten die Weßlinger weiterhin bravourös und fuhren immer wieder schnelle Gegenangriffe. Jakob Brugger verpasste jedoch das 2:0 bei seinem Alleingang. Henrik Eberle versuchte es mit einem Querpass. Luis März-Voriseks Versuch wurde jedoch von einem Maisacher auf der Linie stehend geklärt. Letztendlich blieb der Chancenwucher jedoch unbestraft.

Weßling kann nun mit einem Sieg im Nachholspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht SC Fürstenfeldbruck Rang drei erobern. Das Heimrecht wurde getauscht, da in Fürstenfeldbruck kein Flutlicht vorhanden ist. „Das ist ein Pflichtsieg, doch es wird alles andere als leicht“, mahnt Lapuh. Das Hinspiel verlor sein Team mit 0:2. (Tobias Huber)