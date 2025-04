Nach Enttäuschung gegen TuS II: Wildsteig/Rottenbuch muss um Klassenerhalt kämpfen

Wer mit einer Begegnung auf Augenhöhe gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Mit 0:3 musste sich der FC Wildsteig/Rottenbuch am gestrigen Sonntag zu Hause dem TuS Geretsried II geschlagen geben. Die Gäste übernahmen damit den zweiten Platz in der Kreisliga 1, der FC muss nun wieder den Blick nach unten richten. Drei Punkte Vorsprung sind es bis zum Zehntplatzierten (derzeit Lenggries), der noch in die Relegation muss. Die kommenden Nachholspiele gegen Unterammergau und Peißenberg bekommen also Brisanz.

Ausgeglichener Start ‒ Geretsried münzt Überlegenheit in Tore um