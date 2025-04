Nach Enttäuschung dennoch weiter punkten

Frauen-Trainer Taifour Diane gibt sich nach der 1:2-Niederlage beim SC 13 Bad Neuenahr kämpferisch und will die Hoffnung auf den Meistertitel in der Regionalliga Südwest noch nicht aufgeben. "Wir haben noch fünf Spiele, da kann noch viel passieren. Es ist noch nicht vorbei, aber es ist natürlich schwerer geworden. Wir sind enttäuscht über die Niederlage von Bad Neuenahr, aber wir wollen nun alle Spiele gewinnen und sehen dann, was dabei herauskommt. Für unsere Gegner geht es ja auch noch um was"". Das ist auch für den Sontag-Gast SG Andernach 99 der Fall, der um 14 Uhr im Kieselhumes-Stadion antritt. Die Rheinländerinnen sind Neunter, stehen einen Rang vor einem möglichen Abstiegsplatz und brauchen Punkte zum Klassenerhalt. In Bad Neuenahr fehlte Goalgetterin Chelsea Agyei , auch Emma Dörr stand verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Madita Schmitt war privat verhindert, kommt nun aber zurück. Mainz, das gleichzeitig zu Hause gegen Wormatia Worms spiel, hat sechs Punkte Vorsprung und das wesentlich bessere Torverhältnis.