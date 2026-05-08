Nach Entlassung: TSV Zorneding holt Trainer zurück und siegt gegen Miesbach

FB BZL Zorneding (rot) Moritz Ziepl --- vs MB – Foto: Sro

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding hat seine Sieglos-Serie beendet und sich am Mittwochabend in der Nachholpartie gegen den SV Miesbach mit 2:0 (1:0) Toren durchgesetzt. Für den TSV waren es die ersten drei Punkte im laufenden Kalenderjahr. Zuvor hatte der TSV in den letzten neun Ligapartien nicht einen einzigen Sieg einfahren können.

Das alles beherrschende Thema rund um das Spiel war allerdings die Rückkehr von Chefcoach Sascha Bergmann und seinem Co-Trainer Florian Heppert an die Seitenlinie des TSV Zorneding gewesen. Beide waren erst vor anderthalb Wochen im Zuge der Ergebniskrise von ihren Aufgaben entbunden worden. Weniger als 24 Stunden vor dem Spiel gegen Miesbach entschied sich die sportliche Führung des TSV dazu, beide in ihre Ämter zurückzuholen. Vorausgegangen waren intensive Gespräche zwischen der Abteilungsleitung und der Mannschaft, die sich, wie berichtet, energisch um eine Rückkehr des langjährigen Trainerduos bemüht hatte.

„Es war sicherlich das am schlechtesten vorbereitete Spiel meiner Trainerkarriere. Vielleicht war es ganz gut, direkt ohne großes Vorgeplänkel wieder einzusteigen“, sagte Sascha Bergmann mit einem Schmunzeln. „Es waren emotionale Tage. Erst am Donnerstag mussten wir uns von der Mannschaft verabschieden. Es fühlte sich wie eine Trennung an, die keiner wollte. Es war schön, die Jungs wiederzusehen, nachdem sie sich so für uns eingesetzt hatten, ohne dass wir sie dazu angestachelt hätten“, ergänzte Florian Heppert, der seine Mannschaft gegen Miesbach über die kompletten 90 Minuten lautstark nach vorne peitschte.

Auf dem kleinen Zornedinger Nebenplatz zeigte die Bergmann-Elf von Beginn an eine engagierte Leistung. „Wir haben uns in jeden Ball geworfen und waren griffig in den Zweikämpfen“, war der Chefcoach zufrieden mit der Vorstellung seines Teams, das noch in der ersten Halbzeit in Führung ging.

Nach einem langen Ball lief Marco Rastel (27.) allein auf Miesbachs Torhüter zu und versenkte das Spielgerät im linken unteren Eck. Für die Entscheidung sorgte Lorenz Leger (71.) in der zweiten Hälfte, als Jannik Ast den Ball nach einer Standardsituation per Kopf vorlegte.

„Die Jungs haben es sehr gut gemacht. Sie haben verdient gewonnen und sich endlich mal belohnt. Der Sieg war Balsam auf die Seele“, freute sich Sascha Bergmann über den 2:0-Sieg und feierte somit eine gelungene Rückkehr in sein wiedergewonnenes Amt. In der Tabelle gaben die Zornedinger Kicker die rote Laterne an den TSV Siegsdorf ab und kletterten damit auf einen Relegationsrang.