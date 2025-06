Nach Entlassung: Nun spricht Ex-Schiri-Chef Moritz Mohr Teaser KREIS WETZLAR: +++ Es war das Thema am Sonntag: Der Hessische Fußball-Verband hat den Schiedsrichterobmann des Fußballkreises Wetzlar seines Amtes enthoben. Nun haben sich beide Seiten dazu geäußert +++

Wetzlar . Moritz Mohr hat sein Schweigen gebrochen: Am Sonntag sickerte durch, dass der Hessische Fußball-Verband (HFV) den bisherigen Obmann des Fußballkreises Wetzlar entlassen hat. Auf direkte Nachfrage wollte sich der Funktionär nicht zu diesem Thema äußern. Am Montag schickte er jedoch eine schriftliche Stellungnahme an die Redaktion, mit der Bitte um Veröffentlichung.Dort schreibt er: „Das Urteil kam für mich völlig überraschend – und ist in dieser Form inakzeptabel. Noch am Donnerstag habe ich mich nochmals ausführlich und detailliert zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen geäußert. Es war für mich daher selbstverständlich, dass zumindest eine mündliche Verhandlung angeordnet oder der Verband zu meinen Ausführungen Stellung nehmen muss. Eine mündliche Verhandlung hatte ich ausdrücklich beantragt. Diese wurde allerdings nicht durchgeführt.“