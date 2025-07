Nach Entlassung: Nun spricht der Anwalt von Moritz Mohr Teaser KREIS WETZLAR: +++ Der Hessische Fußball-Verband hat den Schiedsrichterchef des Kreises Wetzlar seines Amtes enthoben. Nun nimmt sein Anwalt Stellung zu den Vorwürfen, die Mohr zu Last gelegt werden +++

Wetzlar/Düsseldorf . Im Fall der Amtsenthebung von Wetzlars Kreisschiedsrichterobmann Moritz Mohr könnte es bald neue Entwicklungen geben. Wie der Anwalt von Moritz Mohr, Dr. Paul Lambertz, dieser Redaktion bestätigte, liegt seit Sonntag eine schriftliche Urteilsbegründung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) vor, warum die Verantwortlichen Moritz Mohr entlassen haben.Über den Inhalt äußert sich der Sportrechtexperte aus Düsseldorf, der regelmäßig bei Sky, DAZN oder auch in der ARD seine Expertise abgibt, nicht und verweist stattdessen an den Verband. Dieser sei nun am Zug.