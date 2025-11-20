Nach emotionaler Rückkehr: Marco Pfab verlängert in Cham

Einen sehr emotionalen Moment erlebte vergangenen Samstag das Kappenberger Sportzentrum. In der 87. Minute des Bayernliga-Heimspiels des ASV Cham gegen die SpVgg Bayern Hof (2:0) lief Marco Faltermeier über die gesamte Platzhälfte und überreichte die Kapitänsbinde einem Spieler, der draußen auf seine Einwechslung wartete: Marco Pfab . Der eigentliche ASV-Kapitän feierte genau 210 Tage nach dem letzten Spiel sein Comeback auf dem Fußballplatz. In den letzten Monaten galt es eine schwere Krankheit zu besiegen – was Pfab erfolgreich meisterte. Jetzt meldete sich der 28-jährige Mittelfeldspieler zur Freude aller zurück.

„Wir können vor so einer Leistung fernab des Sports nur den Hut ziehen. Du hast gezeigt, dass man auch in den schwersten Zeiten positiv bleiben muss. Willkommen zurück, Capo!“, diese Worte richtet der ASV Cham in den sozialen Kanälen an seinen Kapitän. Bereits in der Vorwoche war Pfab erstmals wieder im Spieltagskader aufgetaucht. Nun klappte es auch mit den ersten Einsatzminuten.



Die Verantwortlichen haben die Gelegenheit prompt genutzt. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag von Marco Pfab wurde um drei Jahre bis 2029 verlängert. Spieler und Verein waren sich rasch einig, dass sie den Weg auch in Zukunft gemeinsam bestreiten wollen. „Marco ist unser Kapitän und das soll auch weiterhin so bleiben“, bekräftigt Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz. „Wir sind überzeugt, dass er da weitermachen kann, wo er vor seiner Krankheit aufgehört hat. Dabei stehen wir voll hinter ihm. Es wird mit ihm wieder eine schöne Zeit. Fußballerisch wie menschlich sind wir ohnehin seit Jahren von ihm überzeugt. Ein toller Mensch, der sich immer reinhängt und das letzte Hemd für den ASV gibt“, freut sich Plänitz ungemein über Pfabs Verbleib beim ASV.



Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler des FC Bayern München wechselte in der Winterpause der Saison 2021/22 vom Stadtrivalen DJK Vilzing nach Cham. Sofort zählte Pfab zu den absoluten Stammspielern bei den Kreisstädtern. Von einem Anfang 2023 zugezogenen Kreuzbandriss kämpfte er sich zurück. Bis dato absolvierte der in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) lebende Mittelfeldmann 82 Bayernligaspiele für den ASV, den er seit Sommer 2022 als Kapitän aufs Feld führt. Pfabs Mannschaft muss bereits am morgigen Freitag beim ATSV Erlangen Farbe bekennen.