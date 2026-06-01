Nach emotionalem Saisonfinale: Schwanheim hält die Klasse

"Erstmal hatten wir Glück mit unserer Personalsituation", sagt Torwart-Trainer Thomas Liebler. Die Mannschaft sei während der Saison von diversen Ausfällen aufgrund von Verletzungen geplagt gewesen. Patrick Velde und Luka Kozica, beide während der Saison verletzt, konnten spielen. Die SFD ging bereits in der 15. Minute durch einen Treffer von Jamal Demnati in Führung, die besagter Luka Kozica in der 16. Minute auf 2:0 erhöhen konnte. "Großes Lob auch an Jamal", sagt Thomas Liebler und fügt hinzu "der hat uns mit seinen Treffern gerettet, es sieht aus als wäre er für solche Spiele gemacht". Demnati erzielte in der 33., 61., und 69. Minute die weiteren Tore für Schwanheim. In den letzten Spielminuten sei es schließlich etwas emotional geworden, sodass noch zwei rot-gelbe Karten verteilt wurden. Sowohl für Bad Sodens Peter Sander, als auch für Schwanheims Marc Sieber, wegen Foulspiel. Trotzdem wurde die Partie insgesamt sehr sportlich und fair ausgetragen.

"Nach dem Sieg haben wir natürlich noch ein wenig auf dem Platz gefeiert", erzählt Liebler. Es seien weit über 100 Zuschauer dort gewesen, davon bestimmt 50 aus Schwanheim. Für ein Spiel der B-Klasse sei das eine stattliche Kulisse gewesen. "Trotzdem haben wir nur unser Minimalziel erreicht", erklärt der Towart-Trainer. Die Mannschaft spiele seit zwölf Jahren in der B-Liga, es wäre schade, wenn das nicht mehr der Fall wäre. Für die nächste Saison wünscht sich Thomas Liebler insgesamt mehr Stabilität. "Letzte Saison war das gleiche Szenario, es wäre schön, wenn wir den Klassenerhalt mal vor den letzten beiden Spielen sicher hätten und mal mit weniger Druck spielen können", sagt er.