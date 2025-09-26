Nach Elfmeterschießen: RSV komplettiert Bezirkspokal-Viertelfinale

Am Donnerstagabend stieg im Teufelsmoor das letzte Achtelfinalspiel im Bezirkspokal Lüneburg. Der SV Blau-Weiß Bornreihe, aktueller Landesliga-Tabellenführer, und der Rotenburger SV lieferten sich ein umkämpftes Duell, dessen Entscheidung erst vom Punkt fiel.
Dabei legten die Hausherren einen perfekten Start hin. Nach nicht einmal 180 Sekunden bestraften sie den unaufmerksam verteidigenden Kontrahenten. Der Ball gelangte schließlich vom RSV-Akteur Gan Hiso über die Torlinie - 1:0. Anschließend verlief das Geschehen chancenarm. Mehr Torgefahr strahlte der SVBWB aus. Doch Torhüter Henner Lohmann stand an alter Wirkungsstätte einer höheren Führung im Weg. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Gäste an Spielanteilen und kreierten vermehrt aussichtsreiche Situationen. Der frisch eingewechselte Mohamed Ballo sorgte per Kopf für den Ausgleich (67.). Anschließend kam Rotenburg der Führung näher. Es blieb aber beim 1:1, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Hier agierte der RSV treffsicherer und leistete sich nur einen Fehlschuss. Auf Bornreiher Seiten vergaben Michel Waldow und Linus Wegener, der im letzten Versuch die Kugel an den Pfosten setzte.
Damit gewann der Rotenburger SV - wie bereits beim Ligaauftakt (4:3) - erneut im Teufelsmoor. Im Viertelfinale tritt er am Tag der Deutschen Einheit beim SV Vorwärts Hülsen, dem Spitzenreiter der Bezirksliga Lüneburg III, an. Vorher geht es am Sonntag zum VfL Güldenstern Stade, während der SV Blau-Weiß Bornreihe beim TuS Harsefeld gastiert.