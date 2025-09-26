Nach Elfmeterschießen: RSV komplettiert Bezirkspokal-Viertelfinale

Dabei legten die Hausherren einen perfekten Start hin. Nach nicht einmal 180 Sekunden bestraften sie den unaufmerksam verteidigenden Kontrahenten. Der Ball gelangte schließlich vom RSV-Akteur Gan Hiso über die Torlinie - 1:0. Anschließend verlief das Geschehen chancenarm. Mehr Torgefahr strahlte der SVBWB aus. Doch Torhüter Henner Lohmann stand an alter Wirkungsstätte einer höheren Führung im Weg. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Gäste an Spielanteilen und kreierten vermehrt aussichtsreiche Situationen. Der frisch eingewechselte Mohamed Ballo sorgte per Kopf für den Ausgleich (67.). Anschließend kam Rotenburg der Führung näher. Es blieb aber beim 1:1, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Hier agierte der RSV treffsicherer und leistete sich nur einen Fehlschuss. Auf Bornreiher Seiten vergaben Michel Waldow und Linus Wegener, der im letzten Versuch die Kugel an den Pfosten setzte.