Nach Elfmeterpfiff: Pummer explodiert wie ein Vulkan

Deisenhofen – Sturm Hauzenberg hat Geschichte geschrieben. Gegen den FC Deisenhofen schossen die Niederbayern das erste Bayernligator der Vereinshistorie und stellten den Club aus dem Münchner Süden vor eine knackige Aufgabe. Deisenhofen schaffte das glanzlose 2:1 (1:1) beim Tabellenschlusslicht nur durch einen ganz späten Treffer.

Vor dem Gastspiel des FC Deisenhofen hatte der niederbayerische Aufsteiger nach fünf Spielen null Punkte und 0:11 Tore. In der Statistik war aber auch die Warnung verpackt, dass Hauzenberg teilweise nur knapp verloren hat und nicht hoffnungslos unterlegen ist. Vielleicht ging es dann aber doch einen Tick zu leicht. In der 3. Minute brachte Noah Semmler die Deisenhofener in Führung, und dann hatte Tobias Seidl die Top-Top-Top-Chance zum 2:0. Das hätte vieles einfacher gemacht.

Und dann halfen die Gäste mit, damit der Verein aus dem Passauer Hinterland in der Bayernliga ankommen konnte. Hauzenberg bekam einen diskussionswürdigen Foulelfmeter, den Fabian Reischl zum 1:1 verwandelte (17.). Deisenhofens Trainer Andreas Pummer wurde da zum Vulkan, zu dem auch der Ätna aufschaut: „Dieses Tor aus dem Nichts war nie und nimmer ein Elfer.“ Der Coach erklärte reichlich angefressen, dass bei dem Pressball im Strafraum erst Deisenhofen am Ball war.

Mit dem Ausgleich war die Kulisse der fast 500 Zuschauer da, und nun wurde die Aufgabe kompliziert. Deisenhofen spielte nicht mehr so mutig wie in der Anfangsphase und tat sich schwer, zu Chancen zu kommen. Pummer war durchaus angetan von den Hauzenbergern, die deutlich stärker auftraten, als man angesichts des Fehlstarts vermuten konnte. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, und einmal musste FCD-Torwart Maximilian Obermeier kraftvoll zupacken, als der Stürmer aus spitzem Winkel auf ihn zulief (73.).

Trotzdem zeigt sich der Coach zufrieden

In der Schlussphase kamen die Deisenhofener dann doch noch zu guten Chancen. Einen Hackenschuss von Joker Yasin Yilmaz konnte der große Torwart des Aufsteigers gerade noch parieren (77.). Dann hielt er Schlussmann noch einmal bombig, bevor Paul Schemat nach einer Ecke den zweiten Ball über die Linie wuchtete (87.).

Danach musste der Gast noch heikle Situationen überstehen, bevor Coach Pummer ein positives Fazit zog und von einem wackligen Pflichtsieg nichts wissen wollte: „Wenn du an einem Dienstag 240 Kilometer quer durch Bayern fährst, dann willst du die drei Punkte.“ Basta!

FC Sturm Hauzenberg – FC Deisenhofen 1:2 (1:1). FCD: Obermeier, Edenhofer, Gkasimpagiazov, Köber, Jung (46. Großkunz), Lippmann (Yimez), Müller-Wiesen (74. Yilmaz), Semmler, Kretzschmar (86. Weber), Schemat, Seidl (74. Krettek). Tore: 0:1 Semmler (3.), 1:1 Reischl (17., Foulelfmeter), 1:2 Schemat (87.).

